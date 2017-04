2017-04-21 15:23:00.0

Kreisverband Aichach-Friedberg Werbeaktion des Roten Kreuzes ruft sogar die Polizei auf den Plan

Das BRK im Landkreis hat eine Firma beauftragt, an der Haustür Mitglieder zu gewinnen. Das verwirrt Bürger – geht aber nicht anders. Von Ute Krogull

„Mit guten Argumenten Mitglieder gewinnen“ will das Rote Kreuz im Landkreis. Die Aktion sorgt allerdings bei Bürgern für Verwirrung. Was war passiert? Das BRK hatte eine Firma beauftragt, die Schüler und Studenten losschickt. Diese klingeln an Haustüren und werben Fördermitglieder. Ihre Daten sollen diese dann auf einem Tablet-PC eintragen. Diese Vorgehensweise kam einigen suspekt vor – obwohl die jungen Leute Rotkreuz-Kleidung tragen, einen Ausweis dabei haben und eine Vollmacht vorlegen können.

Auch die Polizei musste erst nachfragen

Einige Friedberger riefen beim Roten Kreuz an, andere bei der Polizei, weil sie vermuteten, dass jemand Wohnungen zwecks Einbruch ausspähen wollte. Die Polizei musste sich auch erst rückversichern, teilte jetzt aber offiziell mit, dass es sich tatsächlich um eine legitimierte Werbeaktion handle.

12 000 Mitglieder im Landkreis

BRK-Geschäftsführer Robert Erdin erläutert auf Anfrage unserer Zeitung, was hinter der Aktion steht. Es gehe darum, den Bestand an Fördermitgliedern – 12000 sind es im Landkreis – zu halten: „Sie sind unheimlich wichtig für uns, den nur mithilfe der Mitgliedsbeiträge können wir bestimmte Anschaffungen und Projekte finanzieren.“ Drei bis fünf Prozent brechen aber Jahr für Jahr weg – und diesen Schwund gelte es abzufangen. Ehrenamtliche könne man heutzutage nicht mehr für die Mitgliederwerbung gewinnen, sagt Erdin, denn: „Das ist ein Knochenjob.“

Provision für jede erfolgreiche Werbung

Also beauftragt das Rote Kreuz seit einigen Jahren ein Unternehmen. 80 Prozent eines Jahresbeitrags (dieser liegt ab 18 Euro aufwärts) erhält die Firma pro Werbung als Provision. Die Ausgabe rentiert sich laut Erdin, da die neu gewonnenen Mitglieder dem BRK im Schnitt 20 Jahre treu bleiben.

Alle Werber seien geschult worden. Dass sie Tablet-Geräte dabei haben statt Papier und Kugelschreiber, habe einen organisatorischen Grund. So können die Daten besser ins System übertragen werde, es gebe keine Fehler, weil zum Beispiel ein Name unleserlich ist. Der Datenschutz ist laut BRK gewährleistet. Diese Woche sind die Werber noch in Friedberg unterwegs. Nach einer Pause geht es dann in anderen Orten des Landkreis-Südens weiter.