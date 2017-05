2017-05-23 15:23:00.0

Cyberkriminalität Wie sich die Kliniken an der Paar vor „Viren“ schützen

Einen Trojaner-Angriff von Hackern auf Computersysteme der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg haben EDV-Mitarbeiter des Landratsamtes schon mal abgewehrt. Von Christian Lichtenstern

Mit Viruserkrankungen kennen sich Mediziner aus. Mittlerweile kommen aber nicht nur infizierte Patienten ins Krankenhaus, immer öfter werden die Computersysteme von Kliniken mit Viren bombardiert. Vor einer Woche hat die Schadsoftware WannaCry Rechner weltweit lahmgelegt. Laut der europäischen Polizeibehörde Europol gab es mehr als 200000 Ziele für die sogenannten Erpresser-Trojaner in mindestens 150 Ländern.

Die Kliniken an der Paar wurden Anfang 2016 angegriffen. Unbekannte Hacker attackierten mit einem Trojaner das IT-Netzwerk. Weil die EDV-Mitarbeiter damals schnell reagierten, konnte ein größerer Schaden durch den Softwarevirus von den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg abgewendet werden. Mithilfe der automatischen Datensicherung des Systems stellten die Computerfachleute des Landratsamts die beschädigten Dateien wieder her. Die Kliniken erstatteten bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt. Die Ermittlungen verliefen übrigens im Sande. Die Täter sind nicht ausfindig zu machen.

Sicherheit vor Hackerangriffen ist für die Kliniken ein absolutes Topthema. Immer häufiger werden Krankenhäuser zu Opfern. Es besteht zum einen Gefahr für sensible Daten und sogar für die Patienten selbst. Denn wenn medizinische Geräte gehackt und manipuliert würden, dann geht es nicht mehr „nur“ um Lösegeldzahlungen für Datensperrung. Bei Sachgebietleiter Bernd Burkhart laufen im Landratsamt alle Fäden zur IT-Sicherheit in der Behörde und den beiden Krankenhäusern Aichach und Friedberg zusammen. Er erläutert in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses des Kreistags Aichach-Friedberg, welche Szenarien drohen und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Vorstellbar sei zum Beispiel, dass sich ein Krimineller in ein medizinisches Gerät einhackt, das wie jeder PC eine eigene IP-Adresse hat, und dabei eine Medikamentendosis erhöht. Das ist generell technisch möglich und andererseits längst keine Zukunftsmusik mehr.

Bei den Kliniken werden die Mitarbeiter ständig über neue Tricks von Hackern informiert. Dazu ist auch eine 24-Stunden-EDV-Bereitschaft eingeführt worden. Die USB-Ports an den Rechnern sind gesperrt. Über einen Stick kann also kein Virus ins System gelangen. Private Mails können nicht das Firmennetzwerk nicht gefährden, denn die Dienste von E-Mail-Servern sind komplett ausgesperrt. Dazu werden normale Office-Produkte, zum Beispiel Word-Dateien, vom Eingangsserver abgelehnt. Der Klinikserver filtert auch nach Inhalten. Das Wort „Rechnung “ reicht schon für eine Blockade aus. Das Personal arbeitet in der Klinik und an Heimarbeitsplätzen (beispielsweise Ärzte im Bereitschaftsdienst) quasi nur mit einem Bild des Systems. Im Einsatz ist zusätzlich eine sogenannte „Libelle“. Das heißt, eine zweite Datenspeicherung mit mehrstündiger Verzögerung. Dieses zweite System ist geschützt und kann einspringen, wenn in der Zwischenzeit ein Problem im ersten Speichersystem erkannt worden ist.

Die Sicherheitsvorkehrungen gehen noch weiter, wie Burkhart in der Sitzung erläuterte. Das Informationsnetzwerk ist strikt separat und getrennt vom Netzwerk für die Medizintechnik. Selbst wenn es Viren trotz aller Barrieren auf den Klinikserver geschafft hätten, können sie nicht die Steuerung der medizinischen Geräte infizieren. Und die komplexe und hochsensible Intensivmedizin-Datentechnik ist noch mal komplett eigenständig und abgekoppelt. Vor Kurzem wurde die Cyber-Architektur der Kliniken von einem externen IT-Sicherheitsunternehmen geprüft und laut Burkhart als „sehr gut“ befunden. Landrat Klaus Metzger sprach in der Sitzung von einem „gigantischen Aufwand“. Dennoch sind sich er und sein IT-Spezialist im Klaren: Absolute Sicherheit gebe es nicht. Denn am Ende gelte auch für die Kliniken an der Paar eine Binsenweisheit der EDV-Leute. Burkhart: „Das Problem sitzt vor dem PC.“