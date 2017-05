2017-05-05 09:59:00.0

Gemeinderat Wird in Adelzhausen wirklich gerast?

Anwohner im Amsel- und Drosselweg beschweren sich beim Bürgermeister. Messungen ergeben jedoch ein anderes Bild.

Wegen des „massiven Rasens“ im Amsel- und Drosselweg haben 25 Anwohner einen Brief an Lorenz Braun, Bürgermeister von Adelzhausen, unterschrieben. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch informierte Braun den Gemeinderat über das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung.

Gut zehn Tage lang hat die Gemeinde die Autos und die Geschwindigkeiten im Amsel- und Drosselweg erfasst. Das Ergebnis: Zumindest in diesem Zeitraum haben sich anscheinend alle Autofahrer an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer gehalten. Von den 532 gemessenen Fahrzeugen war laut Erfassungsprotokoll keines schneller unterwegs. Der Großteil, nämlich 161 Fahrer, waren sogar langsamer als 30 Stundenkilometer. Bürgermeister Braun hat die beiden Straßen trotzdem in die morgige Verkehrsschau in der Gemeinde mit aufgenommen und wird sie sich zusammen mit der Polizei ansehen.

Unterstützung von Landrat Klaus Metzger und den beiden Abgeordneten Hansjörg Durz (CSU-Mitglied im Bundestag) und Peter Tomaschko (CSU-Mitglied im Landtag) bekommt die Feuerwehr Adelzhausen. Alle drei setzen sich laut Braun in einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann dafür ein, dass Adelzhausen so schnell wie möglich ein Bundesfahrzeug bekommt. Wie berichtet, ist das neue Löschfahrzeug vom Bund schon seit 2013 zugesagt worden. Das Fahrzeug ist dringend nötig, um die ständige Einsatzbereitschaft der Adelzhauser Wehr bei ihrem komplexen Einsatzspektrum sicherzustellen. Bürgermeister Braun hofft, dass das neue Fahrzeug bis zum Jahresende da sein wird. (drx)