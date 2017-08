2017-08-07 05:31:00.0

Stadtfest-Bilanz Wirt schickt Gäste nicht heim

Zwei 22-Jährige prügeln sich und ein 14-Jähriger ist betrunken

Aichach Ein Verstoß gegen die Sperrzeit, ein betrunkener 14-Jähriger und eine Schlägerei mit einer verletzten jungen Frau – das sind die polizeirelevanten Vorkommnisse des Aichacher Stadtfestes. Mario Pettinger, Einsatzleiter des Roten Kreuzes, sprach von einem sehr friedlichen und ruhigen Stadtfest.

Die 15 Rot-Kreuzler, die von 17 bis 4.30 Uhr im Einsatz waren, waren um 22 Uhr erstmals gefordert. Einer 30-Jährigen war ein Stück Fleisch im Hals steckengeblieben. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, so Pettinger. Gefragt waren er und seine Truppe auch bei der Schlägerei kurz nach 2 Uhr in der Werlbergerstraße. Laut Polizei prügelten sich zwei 22-jährige betrunkene Männer aus Schrobenhausen und Affing aus unbekannten Gründen. Die 21-jährige Freundin des Affingers ging dazwischen und bekam einen Faustschlag ab. Sie wurde mit Verdacht auf Jochbeinbruch ins Krankenhaus gebracht.

Laut Pettinger hielten sich alkoholbedingte Einsätze in Grenzen. Das BRK verzeichnete drei Fälle. Zwei junge Männer konnten nach kurzer Überwachung wieder entlassen werden. Die Polizei rief die BRKler im Falle eines 14-Jährigen zu Hilfe. Der Jugendliche hatte gegen 23.20 Uhr in der Öffentlichkeit uriniert – mit 1,8 Promille. Die Polizei verständigte die Eltern.

Davon abgesehen mussten die Rettungskräfte kleinere Verletzungen versorgen. Ein 45-Jähriger verbrannte sich einen Finger mit Fett, eine 19-Jährige verstauchte sich den Fuß und eine 18-Jährige war gegen eine Glasscheibe gelaufen.

Die Polizei war hingegen gefragt, weil der Wirt eines Lokales am Oberen Tor die Sperrzeit überschritt. Um 2 Uhr hatte die Betriebszeit geendet, die Sperrzeit begann laut Polizei um 3 Uhr. Gegen 4.15 Uhr beschwerte sich ein Anwohner über den Lärm. Die Polizei traf 80 Feiernde an. Der Wirt machte jedoch keine Anstalten, seine Gäste zu verabschieden. Deshalb beschlossen die Beamten, den Bereich mithilfe der Sicherheitskräfte zu räumen. Die meisten folgten. Bei Uneinsichtigen habe man „durch Wegschieben“ nachhelfen müssen, so die Polizei. Bei drei Betrunkenen half das nicht. Ein 27-, ein 32- und ein 40-Jähriger wurden in Gewahrsam genommen. Zwei schliefen ihren Rausch in der Arrestzelle der Aichacher Polizei aus, einer kam zur Ausnüchterung nach Augsburg. (jca)