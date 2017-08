2017-08-13 19:49:00.0

Jubiläum Wunderbare Festtage in Thierhaupten

Warum der Festumzug immer etwas ganz Besonderes ist. Warum die Teilnehmer schwitzten und was ein scheues Pferd mit einer Erntekrone zu tun hat. Warum ein Gartenstuhl am Wegesrand in diesem Jahr leer blieb Von Claus Braun

Thierhaupten Aufwendige Festtage verlaufen derzeit in der Marktgemeinde Thierhaupten, wo die 51. Festwoche und das Fest zur Gründung vor 70 Jahren des Heimat- und Trachtenvereins gefeiert werden. Am gestrigen Sonntagnachmittag säumten viele tausende Menschen die Straßen der Gemeinde und bestaunten den traditionellen Festumzug mit hunderten fesch gekleideten Trachten- und Drindlträgerinnen, zehn Musikkapellen und als besonderer Hingucker die pferdebespannten Blumen-Motivwagen, die die Ortsvereine in mühevoller Kleinarbeit in den Tagen zuvor gestaltet hatten.

Der gestrige Tag wurde bereits am Vormittag mit einem Gottesdienst im sehr gut gefüllten Festzelt begonnen. Zelebrant Pfarrer Werner Ehnle stellte fest, dass das Fst zum 70-jährigen Bestehen des Jubelvereins, die 51. Festwoche und der gemeinsame Gottesdienst fast aller Teilnehmer in Trachten ein Grund zur großen Freude sei. „Durch die Tracht wird man einfach schön und die Schönheit spornt zur Freude an“, so Pfarrer Ehnle.

Diese Freude und Schönheit prägte auch den traditionellen Festumzug am frühen Nachmittag. „Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten!“ – Unter diesem Motto, das sich der Trachtenverein „Edelweiß Gaimersheim“ auf sein „Festtaferl“ geschrieben hat, wanderten viele hundert Vereine die Umzugsstrecke entlang und begeisterten mit ihren farbenfrohen Aufzügen, oft prächtigen Kopfbedeckungen und Ideenreichtum. Jung und Alt hatten sich „herausgeputzt“ und bekamen viel Beifall von den tausenden Zaungästen, die entlang der Umzugsstrecke hoch interessiert zusahen. Freilich, da sich gestern rechtzeitig zum Höhepunkt der Festwoche auch die Sonne sehen lies, kamen viele Beteiligte mächtig ins Schwitzen. Dies lag häufig daran, dass die schönen Trachten oft auch aus robustem Stoff gewebt und somit auch sehr schwer sind.

Neben den Trachtenvereinen waren aber besonders wieder die Blumenwagen eine Augenweide. Der Musikverein steuerte zum Umzug gestern das Motiv „Feldkreuz“ bei. Das gesamte Kreuz wurde mit Dahlienblüten gestaltet, eingerahmt von jungen Birkenbäumchen und empor rankendem Efeu. Diese idyllische Stimmung genoss Vitus Praßler aus Thierhauptens Ortsteil Ötz in vollen Zügen, nahm er doch während der Umzugsstrecke auf einer beigestellten Bank Platz und vertilgte eine süße Zuckerwatte. Die „heimlichen Stars“ waren gestern vielleicht die Geschwister Emmy und Tim Ehinger. Sie durften die Figuren des „Wetterhäuschens“ mimen, das der Jubelverein, der 70 Jahre alt gewordene Heimat- und Trachtenverein, gestaltet hat. Tapfer winkten beide den Zuschauern am Straßenrand immerwährend zu. Passend zu dem Trachten zierte der Festwagen des Schützenvereins ein „Haferlschuh“. Das Besondere war der Wasserschlauch als Schnürsenkel.

Nicht jeder Besucher konnte gestern die „Erntekrone“ der Kolpingfamilie sehen. Das Pferdegespann von Johann Fröhlich war etwas scheu und musste kurz vor dem Marktplatz aus Sicherheitsgründen aus dem Umzug genommen werden. Bis dahin hatten Dahlienblüten und Getreideehren in einem besonderen harmonischen Spiel geleuchtet.

Ferner machten einige kleine Gegebenheiten den Festzug zu wirklich etwas Besonderem. Vor dem Anwesen des kürzlich verstorbenen Gründungsmitglieds- und Ehrenvorsitzenden Benno Weixler blieb der Gartenstuhl, auf dem er im Vorjahr am Straßenrand gesessen hatte, dieses Mal leer. Ein stilles Gedenken an einen verdienten Mann, der vor über 51 Jahren zu den Gründungsvätern der Festwoche in Thierhaupten gehörte. Am Marktplatz gab es für alle Fahnen der Vereine von feschen Damen einen „Ehrenkranz“. Und recht lustig fand es Umzugsmoderator Peter Urban, dass die Fußballer des SV Thierhaupten um ihren neuen Trainer Alexander Holler das „Rotlichtsignal“ der neuen Ampelanlage am Marktplatz brav beachteten und erst bei „Grün“ ihren Weg weiter gingen.

Zahlreiche Bilder

zum Festumzug unter

www.augsburger-allgemeine.de/bilder