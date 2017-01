2017-01-17 07:00:00.0

Obergriesbach-Zahling Zahlinger wird weiter vermisst

Noch immer gibt es keine Spur vom 82-jährigen Helmut Scheen. Aus dem Obergriesbacher Ortsteil Zahling. Eine Suche mit 90 Helfern blieb erfolglos.

Polizei und Familie stehen vor einem Rätsel. Noch immer wird der 82-jährige Friedrich-Helmut Scheen aus Zahling (Obergriesbach) vermisst. Auch eine Suchaktion der Dorfgemeinschaft mit über 90 Helfern inklusive der Feuerwehr blieb am Samstag nach drei Stunden ergebnislos.

Scheen, den alle Helmut nennen, war zuletzt am Sonntag vor einer Woche gegen 15.15 Uhr zu Fuß in Zahling gesehen worden (wir berichteten). Was danach passierte, ist völlig unklar. Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, sagt: „Das ist alles sehr mysteriös. Wir können uns nicht mehr erklären, wo er noch sein kann.“ Am Montagnachmittag vor einer Woche hatte die Polizei mit Hubschrauber, Hunden und der Freiwilligen Feuerwehr aus Zahling nach dem 82-Jährigen gesucht. Ein Polizeihund verfolgte seine Spur bis zu seinem Haus zurück. Demnach muss er also dort angekommen sein. Dennoch traf ihn eine Frau, die täglich nach ihm schaut, am Montag nicht daheim an. Scheen versorgt sich größtenteils selbst. Seine Tochter lebt nicht im Landkreis. Sie war am Samstag bei der neuerlichen Suchaktion dabei.

Polizei rechnet mit Unglück oder Verbrechen

Wie Werner Nodlbichler, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Zahling, auf Anfrage berichtet, hatte die Dorfgemeinschaft mobil über die Bürgerhaus-App zu der Aktion aufgerufen. Von Aichach-Neuhausen bis zum Obergriesbacher Gemeinschaftshaus suchten die Helfer. Schon die ganze Woche hatten ältere Zahlinger den Ort abgesucht, so Nodlbichler. Ihm zufolge hatte Scheen am Sonntag vor einer Woche im Gemeinschaftshaus Obergriesbach Mittag gegessen und war gegen 15.15 Uhr in Zahling gesehen worden.

Erich Weberstetter hält nur noch ein Unglück oder ein Verbrechen für möglich. Wenn jemand den Zahlinger mitgenommen hätte, wäre das inzwischen bekannt, vermutet er. Auch wenn er in einem Krankenhaus läge, hätte die Polizei wohl davon erfahren. Scheen ist etwa 175 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat graue Haare und trägt vermutlich eine blaue Winterjacke. Er ist auf Medikamente angewiesen. Zeugen, die Scheen nach Sonntag, 8. Januar, um 15.15 Uhr gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-11, zu melden. (nsi)