2017-07-16 05:56:00.0

Baar Zuckerguss: Die Einhornmilch dieser Frau aus Baar hat „Bums“

In der Spezialausgabe unseres „Zuckerguss“-Magazins steht der Thermomix im Mittelpunkt. Aber es geht auch ohne das Multigerät. Veronika Stegmiller gibt Tipps. Von Gerlinde Drexler

Es gibt Einhorn-Kekse, Einhorn-Duschgel, Einhorn-Yoghurt oder Süßigkeiten mit dem Emblem des Fabelwesens. Den Hype um das Pferd mit dem Einhorn griff mit einem Augenzwinkern auch Veronika Stegmiller auf. Die 30-Jährige, die seit ein paar Jahren in Baar wohnt, kreierte eine Einhornmilch. Das Rezept dazu steht in der aktuellen Ausgabe des Zuckerguss. Eine Spezialausgabe, die das Küchengerät Thermomix in den Mittelpunkt rückt.

Ein Gerät, mit dem auch Stegmiller oft arbeitet. Mit ihrem „Thermo-Fritz“, wie sie ihn liebevoll nennt, probiert sie gerne neue Rezepte aus und ist immer auf der Suche nach Anregungen. Auf die Idee, ein neues Likörrezept im Thermomix auszuprobieren, brachte sie eine Arbeitskollegin. Die hatte sich einen besonderen Likör in einem Supermarkt gekauft und fand das Getränk ziemlich teuer.

„Das müsste doch auch im Thermomix gehen“, dachte sich die 30-Jährige daraufhin. Sie hatte schon Eierlikör oder Toffifee-Likör in dem Gerät ausprobiert. Kleine Leckereien, die sie gerne an Kollegen und Familienmitglieder verschenkt oder zu Geburtstagsfeiern mitbringt. „Es macht mir Spaß, das für andere zu machen“, sagt sie.

Deshalb reizte es sie auch, ein neues Likörrezept für ihre Kollegin auszuprobieren. Ihre Überlegung: „Wenn andere machbar sind, dann muss das auch gehen.“ Sie recherchierte nach den Zutaten, schüttete alles in ihren „Thermo-Fritz“ und heraus kam ein milchig-blaues Getränk. Eine Farbe, die gut zu Fabelwesen passt, fand Stegmiller. Weil gerade „die ganze Welt auf Einhörner spinnt“, entschied sie sich, das neu kreierte Getränk Einhornmilch zu taufen.

Freunden und Nachbarn, die „Probe trinken“ durften, schmeckte die Einhornmilch. Ihrer Arbeitskollegin füllte sie eine kleine Flasche mit dem Likör ab. Zusammen mit ihrem Mann habe die Kollegin die Flasche an einem Abend geleert, erzählt Stegmiller lachend. „Es scheint süffig zu sein“, folgerte sie daraus. Sie selbst probierte nur ein Stamperl und fand die Einhornmilch für ihren Geschmack ein bisschen zu stark. „Das Getränk hat schon Bums“, sagt die 30-Jährige. Aber das könne man ja einfach variieren, indem man etwas weniger Alkohol dazu gebe.

Auf die Idee, das Rezept für die neue Zuckerguss-Ausgabe einzureichen, brachte Stegmiller ihre Mutter. Die hatte sie auf die geplante Spezialausgabe hingewiesen. „Das wäre ein Heft, das ich mir auch kaufen würde“, dachte sich die 30-Jährige und schickte spontan ihre Neukreation als Vorschlag ab. Dass ihr Rezept nun tatsächlich in dem Heft ist, war für die 30-Jährige eine große Überraschung. Vermutlich ebenso für Familienmitglieder und Freunde, denn Stegmiller hat niemandem von ihrer Teilnahme erzählt. Sie selbst ist schon auf die Rezeptideen gespannt. „Da kann ich mir Anregungen holen und ausprobieren.“

Über 60 Rezepte sind im neuen Zuckerguss-Heft. Sie reichen von fruchtigen Aufstrichen über Liköre und Nachspeisen bis zu Gebäck, Eis und sommerlichen Erfrischungsgetränken. Das Besondere: Jedes Rezept kann auch ohne Thermomix, also auf herkömmliche Art, zubereitet werden.

Das Rezept für die Einhornmilch von Veronika Stegmiller

Zutaten: 50 g Zucker, 1 EL Vanillezucker, 1 Dose Kokosmilch (400 ml), 150 ml Weizenkorn, 70 ml Blue Curaçao, 100 ml Rum-Kokos-Likör, 150 g Sahne, 50 ml Milch.

Portionen: ca. 2 Flaschen à 400 ml. Haltbarkeit: 2-3 Tage.

Zubereitung: Zunächst Zucker und Vanillezucker im Mixtopf 10 Sek./Stufe 10 pulverisieren. Kokosmilch, Weizenkorn, Blue Curaçao, Rum-Kokos-Likör, Sahne und Milch zugeben und für 20 Sek./Stufe 4 vermischen. Die fertige Einhornmilch in heiß ausgespülte Flaschen abfüllen. Für eine längere Haltbarkeit alle antialkoholischen Zutaten in den Mixtopf geben und für 9 Min./90°C/Stufe 3 erhitzen. Abkühlen lassen und die alkoholhaltigen Zutaten bei etwa 50°C zugeben. Nochmals 15 Sek./Stufe 7 aufmixen und in Flaschen abfüllen. Gut gekühlt bis zu 3 Monate haltbar. Normal Zucker und Vanillezucker im Mixer pulverisieren. Um sich diesen Schritt zu sparen, kann der Zucker nach Belieben auch durch Puderzucker ersetzt werden. Kokosmilch, Weizenkorn, Blue Curaçao, den Rum-Kokos-Likör, Sahne und Milch zugeben und für 20 Sekunden mit einem Handrührgerät gut vermischen. Die fertige Einhornmilch in heiß ausgespülte Flaschen abfüllen.

Alle Infos zum Zuckerguss-Magazin

Die neueste Ausgabe des Magazins „Zuckerguss Spezial“ enthält auf 76 Seiten mehr als 60 leckere Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Diesmal sind im Magazin zahlreiche süße Rezepte aus dem Thermomix zu finden, von der süßen Apfellasagne bis zu erfrischendem Zitronenparfait.

Falls Sie nicht über eine solche Küchenmaschine verfügen, keine Sorge: Wir haben alle Kreationen zusätzlich für Sie „übersetzt“, sodass die Rezepte auch auf herkömmliche Weise mit Schneebesen, Kochlöffel & Co. zuzubereiten sind.

Das Magazin „Zuckerguss SPEZIAL“ ist zum Preis von 5,95 Euro bei allen Servicepartnern unserer Zeitung wie bei der Urlaubsoase.net in der Aichacher Bauerntanzgasse, ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unserer Zeitung erhältlich.