2017-08-14 07:02:00.0

Zwei „ziemliche Granaten“ schlagen im Kino auf

Film Eberhofer-Hauptdarsteller Sebastian Bezzel bringt Daniel Christensen mit zu Vorführung der „Griesnockerlaffäre“ ins Aichacher Cineplex. Die beiden Schauspieler sind der Grund, warum sich vier Freundinnen extra in die erste Reihe im mit 450 Zuschauern besetzten Saal setzen Von Gerlinde Drexler

Aichach Den typisch stoischen Eberhofer-Blick hat Sebastian Bezzel auch privat drauf. Davon können sich am Freitagabend die Besucher im Aichacher Kino überzeugen. Rund 450 Zuschauer sehen im Cineplex die „Griesnockerlaffäre“, die neueste Verfilmung des nach einer Romanvorlage von Rita Falk erzählten Eberhofer-Krimis. Hauptdarsteller Bezzel hat als Überraschungsgast „eine ziemliche Granate“ mitgebracht, wie Theaterleiter Michael Riedlberger ankündigt..

Der Film ist der Renner im Aichacher Kino. Seit zwei Wochen läuft die „Griesnockerlaffäre“ und allein in der ersten Woche haben ihn schon 1500 Menschen gesehen. Theaterleiter Riedlberger sagt: „Damit ist der Film noch stärker als der letzte Eberhofer-Krimi.“ Die Krimikomödie „Schweinskopf al dente“ war im vergangenen Jahr in Aichach der Film mit den meisten Besuchern.

Auch diesmal drängen die Besucher ins Kino. In drei Sälen läuft der Film bei mehreren Vorstellungen. Rund 450 Besucher sind in die Abendvorstellungen gekommen. „Die Filme sind schon Kult“, sagt eine Besucherin. Bernadette Höger aus Hausen (Gemeinde Aindling) ist zusammen mit Freundinnen ins Kino gekommen. Das Quartett hat sich ganz bewusst für Plätze in der ersten Reihe entschieden. „Um dem Hauptdarsteller ganz nah zu sein.“ Denn heute wird Sebastian Bezzel erwartet.

Der habe heute einen „ziemlich krassen Zeitplan“, informiert Theaterleiter Riedlberger das Publikum. Er bittet um Geduld, falls der Schauspieler nach Ende des Films noch nicht da sei. „Sitzen bleiben, sie kommen“, verspricht Riedlberger und verrät, dass Bezzel nicht alleine kommen wird. „Es ist eine ziemlich Granate, die dabei ist.“ Franz’ Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), wie manche sofort vermuten, ist es nicht, macht es der Theaterleiter spannend. Vielleicht die Oma Eberhofer (Enzi Fuchs), überlegen andere.

Ziemlich baff sind die Besucher dann aber, als Daniel Christensen kommt. Er spielt im Film den freakigen Flötzinger mit der markanten Brille. „Ich mag diese Rolle sehr, weil sie das Porträt eines bayerischen dörflichen Urgesteins ist“, sagte Christensen einmal in einem Interview. Was das Aichacher Publikum überrascht: optisch hat Christensen überhaupt keine Ähnlichkeit mit Flötzinger. Mit seinem Vollbart und den halblangen Haaren erinnert er einen Besucher eher an den jungen Fredl Fesl, den bekannten bayerischen Musiker und Sänger.

Christensen erzählt, er sei „unheimlich stolz“, die Rolle des Flötzingers spielen zu dürfen. Auch Bezzel ist glücklich darüber, wie sich alles rund um die Figur des Franz Eberhofer entwickelt hat: „Damit war nicht zu rechnen.“ Eine Frage interessiert eine Besucherin brennend: „Wann heiratet er endlich seine Susi?“ Die schlagfertige und nicht ganz ernst gemeinte Antwort Bezzels: „Der Eberhofer heiratet Simon Schwarz, weil endlich die gleichgeschlechtliche Ehe durch ist.“ Das sei auch von der Oma Eberhofer abgesegnet, ergänzt er unter dem Gelächter des Publikums. Simon Schwarz spielt Eberhofers Kumpel, den Birkenberger Rudi.

In einer Szene des Films lässt es Eberhofer zusammen mit seinen Stammtischbrüdern, dem Flötzinger, dem Simmerl (Stephan Zinner) und dem Wolfi (Max Schmidt) ziemlich krachen und legt eine filmreife Trunkenheitsfahrt hin. „Sauft ihr den Jack wirklich pur?“, will ein Zuschauer wissen.

Nein, das sei nur Cola-Schorle, antworten die Schauspieler. Beim Dreh der Gesangseinlage am Ende des Films hätten sie aber schon das eine oder andere Bier dazu getrunken, verrät Christensen.

Auf die Ankündigung, dass im Herbst mit „Sauerkrautkoma“ die fünfte Verfilmung eines Eberhofer-Krimis geplant sei, reagiert das Publikum mit Beifall. Begeistert sind die Zuschauer auch, dass sich die beiden Schauspieler anschließend noch viel Zeit nehmen, um sich mit jedem Besucher fotografieren zu lassen.