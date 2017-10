2017-10-18 00:00:00.0

Sportler-Wahl Abstimmung: Wer wird Sportler des Monats?

Wir suchen den erfolgreichsten Athleten im August und September. Zur Auswahl stehen Schachspieler Christian Glaser, Fußballerin Carina Mörmann und Segelflieger Stefan Langer. Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen bedürfen einer besonderen Würdigung. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats.

Sie können bestimmen, wer am Ende ganz oben steht. Zehn Mal pro Jahr unterbreiten wir Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion während der vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten). Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Eisstockschützin Jessica Gamböck. Im Februar war Tischtennisspieler Lucas Held nicht zu schlagen. Im März triumphierte Handballerin Ramona Bscheider, im April setzte sich Tischtennisspielerin Clara Birzl durch. Im Mai war Kartfahrer Adrian Limmer vorne. Im Juni triumphierte Dressurreiterin Kim Cronauer und im Juli Leichtathletin Kathrin Wörmann.

Wer wird Sportler des Monats September? Die Saison hat für die Schachspieler des BC Aichach eigentlich noch gar nicht richtig begonnen. Dennoch feierte Christian Glaser bereits den ersten Titel

Im August und September stehen zur Auswahl: Schachspieler Christian Glaser, Fußballerin Carina Mörmann und Segelflieger Stefan Langer.

Nervenstark: Schachspieler Christian Glaser

Die Saison hat für die Schachspieler des BC Aichach eigentlich noch gar nicht richtig begonnen. Dennoch feierte Christian Glaser bereits den ersten Titel. Auf schwäbischer Ebene gewann der 53-Jährige den Dähnepokal. Zunächst setzte er sich auf Kreisebene durch und holte sich schließlich begehrte Einzeltrophäe. „2005 habe ich den Pokal zuletzt gewonnen“, erinnert sich Glaser. Zudem wurde der Aindlinger vor Kurzem Zweiter bei den Schwäbischen Blitzschachmeisterschaften. Mit fünf Jahren machte Glaser seine ersten Gehversuche im Schachsport. Mit 16 Jahren begann er beim BC Aichach. Am Wochenende startet der Informatiker mit dem BCA in die neue Saison der Schwabenliga I. Vergangenes Jahr war Glaser noch auf Brett 3 gesetzt, jetzt ist er die neue Nummer eins bei den Paarstädtern. „Das ist kein Problem für mich. Wir wollen auch in diesem Jahr um den Aufsteig mitspielen.“

Treffsicher: Fußballerin Carina Mörmann

Einen richtigen Lauf hatte Fußballerin Carina Mörmann von der SG Sandizell-Grimolzhausen/Echsheim-Reicherstein. Die 27-Jährige erzielte in vier Saisonspiele satte zehn Tore, keiner in der Liga hat mehr, und trug auch noch zum Gewinn des Kreispokals bei. Die Echsheimerin, die mittlerweile in Dachau lebt, ist aus dem Kreisligateam nicht wegzudenken und hat maßgeblichen Anteil an der derzeitigen Tabellenführung. Die Kinderpflegerin fing schon im zarten Alter von vier Jahren mit dem Fußballspielen an. Bis 2016 war sie beim SV Echsheim-Reicherstein aktiv, ehe die Frauen sich mit der SG Sandizell zusammenschlossen. Im vergangenen Jahr fiel Mörmann mit einem Bänderriss lange aus, für diese Saison hat sie ein Ziel: „Wir wollen aufsteigen. Es läuft bei mir gerade richtig gut und so will ich weiterhin der Mannschaft mit meinen Toren helfen.“

Gefühlvoll: Segelflieger Stefan Langer

Mit der Bronzemedaille im Gepäck kehrte Segelflieger Stefan Langer von den Junioren-Weltmeisterschaften in Litauen zurück. „Das war eine super Sache und ein tolles Erlebnis.“ Der Gachenbacher übt den Sport seit rund zehn Jahren aus und feierte schon einige Erfolge. In der Weltrangliste befindet sich der 24-Jährige ebenfalls unter den Top drei. Auch für die Deutschen Seniorenmeisterschaften qualifizierte er sich in diesem Jahr. Der studierte Maschinenbauer, der sich nach dem Studium in der Segelfliegerbranche selbstständig gemacht hat, startet für die Segelfluggruppe Donauwörth-Monheim, für die er auch in der Bundesliga um Punkte kämpft. Angefangen hat er mit dem Sport in Augsburg. Mittlerweile hat Langer mehr als 1500 Flugstunden hinter sich. Der 24-Jährige ist mit seinem Segelflieger schon viel herumgekommen. Vergangenes Jahr war er beim in Namibia unterwegs.

