2017-07-17 05:43:00.0

Fußball-Testspiele Adelzhausen und Hollenbach landen erste Siege

Beim 4:0 gegen Langenmosen platzt beim BCA der Knoten. Ein Neuzugang trifft für den TSV gleich dreifach.

Mittlerweile befinden sich auch die Teams aus den unteren Klassen in der Vorbereitung.

Adelzhausen – Langenmosen 4:0

Den ersten Sieg in der Vorbereitung feierte der BCA gegen den Kreisligisten Langenmosen. 4:0 hieß es am Ende für die Elf vom Römerweg. Den Torreigen eröffnete der 18-jährige Stefan Asam (33.). Kapitän Christoph Mahl erhöhte auf 2:0 (39.) und noch vor der Pause war Torjäger Dominik Müller mit dem 3:0 (43.) zur Stelle. Den Schlusspunkt setzte Adrian Postolica (54.).

Landsberg– FC Pipinsried 4:1

Immer besser in Schwung kommt der Regionalligist FC Pipinsried. Beim Bayernligisten TSV Landsberg gab es einen hochverdienten 4:1-Erfolg. Die Tore für den FCP erzielten Giovanni Goia, Manuel Müller, Gilbert Diep und Atdhedon Lushi.

Zusmarshausen – Hollenbach1:4

Die Elf vom Krebsbach kommt langsam in Schwung. Beim Kreisligisten TSV Zusmarshausen gab es einen klaren Sieg. Allein Neuzugang Werner Meyer war drei Mal erfolgreich. Die Führung erzielte Ricardo Anzano.

FC Affing – FC Königsbrunn 1:1

Erneut ging es eng zu beim FC Affing in der Vorbereitung. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen den TSV Göggingen sowie dem 0:1 zuletzt gegen den TSV Gersthofen, war auch das Duell gegen den Bezirksliga-Absteiger FC Königsbrunn umkämpft. Der FCA ging in der 25. Minute durch ein Eigentor in Führung. Lange hielt die Führung des Teams von Trainer Manfred Kämpf, doch in der 81. Minute glich Manuel Salzmann für die Brunnenstädter aus. Nach dem Abgang von Torhüter Christoph Heckert (TSV Pöttmes) stand erneut der 19-jährige Rainhold Tinni (Neuzugang vom TSV Gersthofen) im Kasten. (AN)

TSV Rehling – Kissinger SC 2:1

Den ersten Sieg im dritten Testspiel fuhr Kreisligist TSV Rehling ein. Das Team von Trainer Sebastian Kalkbrenner besiegte den Landesligaabsteiger Kissinger SC mit 2:1. Gleich nach dem Wechsel ging Kissing durch Luca Ogino in Führung. Rehlings Dominik Koch sorgte mit zwei Treffern innerhalb (62. und 70.) für den 2:1-Sieg. Das Spiel hatte leider einen faden Beigeschmack, denn nach einem harten Einsteigen des Kissingers Mark-André Wimmer gegen den Rehlinger Benjamin Heim musste der TSV-Akteur verletzt runter. Trainer Kalkbrenner vermutet einen Außenbandriss. (at)

Als.-Petersdorf – Vi. Augsburg 2:2

Gegen den Bezirksligisten kamen die Petersdorfer zu einem Unentschieden. Torjäger Stefan Simonovic hatte den Kreisligisten in Führung gebracht (18.). Marco Lechner rettete noch das Remis (70.) (AN)

Weitere Ergebnisse

TSV Mühlhausen – DJK Gebenhofen 0:1

Ehingen – Laimering-Rieden 4:1

Gebenhofen – Gessertshausen 3:2

Markt Indersdorf - TSV Dasing 3:4

Sandizell-Grimolzhausen – Egweil 5:1

Schiltberg – Ampermoching 2:6

FC Gundelsdorf – BSV Neuburg 1:2

Gebenhofen – Aystetten II 3:2

SV Obergriesbach – Gersthofen II 1:2

Wulfertshausen – TSV Mühlhausen 2:1

SV Staudheim – SV Baar 2:1

FC Affing II – SV Ottmarshausen 4:1

DJK Stotzard – Gessertshausen 3:4