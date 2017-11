2017-11-14 14:24:30.0

Leichtathletik Agnes Hartl überzeugt beim Auftakt

Mauerbacherin wird in Bergheim Dritte.

Die Mauerbacherin Agnes Hartl (TGV Augsburg) rannte auf Rang vier beim Auftaktrennen zur 40. Winterlaufserie der TGV Augsburg. Auf dem anspruchsvollen 8,8 Kilometer-Parcours in Bergheim traf die Pädagogin mit einer guten Zeit von 30:43 Minuten ein.

Sie musste sich nur Susanne Hafner (LG Wehringen) und ihren Teamkolleginnen Svenja Gliem und Petra Stöckmann geschlagen geben. In der Altersklasse U30 holte Hartl Silber. Bei den Männern setzte sich Michele Rossi (AC Firenze) in 29:54 Minuten mit neun Sekunden Vorsprung auf Marius Forstner (SV Mindelzell) durch. Dritter wurde Thomas Mittag (TSV Jetzendorf) in 30:43 Minuten. Als schnellster Läufer des LC Aichach erwies sich Andreas Kigele als 14. (M30-Dritter) in 33:53 Minuten.

Vereinskamerad Joachim Schmaus belegte mit einer Zeit von 36:42 Minuten Rang 45 (M45-Zehnter). Mehrkämpfer Mathias Bronner benötigte 37:11 Minuten (50., M40-Fünfter). Knapp hinter ihm lief Christian Bayr in 37:31 Minuten (32., M30-Achter) ein. Mit einer M60-Silbermedaille kehrte Rudolf Hartl nach 38:15 Minuten (63.) zurück.

Beim U18-Nachwuchsrennen über fünf Kilometer wurde Max Ostermayr Fünfter in 25:55 Minuten. Im U16-Bewerb über 2,6 Kilometer gewann Jakob Schmaus die dritte Aichacher Silbermedaille in starken 9:46 Minuten. Insgesamt gingen rund 220 Sportler an den Start. (hokr)