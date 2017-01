2017-01-17 00:03:54.0

Tischtennis Aichach gewinnt das Spitzenduell

Die Männer des TSV Aichach feiern im Topsspiel einen deutlichen Erfolg über Adelsried. Nächstes Gipfeltreffen am Freitagbei der DJK Augsburg Nord. Von Christian Berger

Ein optimaler Start in die Rückrunde gelang der ersten Männermannschaft des TSV Aichach. In der Dritten Tischtennis-Bezirksliga Nord gab es im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten Aichach und dem Tabellenzweiten SV Adelsried einen deutlichen 9:1-Erfolg für die Paarstädter.

Mit drei Doppelerfolgen gelang Aichach ein Start nach Maß. Durch deutliche Einzelerfolge konnte die Führung auf 6:0 ausgebaut werden. Erst eine Niederlage von Günther Alphei brachte den ersten Punkt für die Gäste aus Adelsried. Doch am Sieg änderte das nichts mehr. Somit bleibt der TSV weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten DJK Augsburg Nord. Durch den Erfolg konnte die Distanz zu Verfolger Adelsried, der ein Spieleverhältnis von 14:6 hat, zudem weiter ausgebaut werden. Bereits am Freitag kommt es für die Aichacher Mannschaft zum nächsten Spitzenduell bei der DJK Augsburg Nord. Um 20.30 Uhr sind die Paarstädter dann gefordert. Mit einem Sieg dürfte ihnen die Meisterschaft dann kaum mehr zu nehmen sein.

ANZEIGE

Aichachs Dritte musste hingegen eine Niederlage einstecken. Zu Beginn der Rückrunde trafen die Paarstädter in der Zweiten Kreisliga Süd auf Tabellenführer TTC Langweid II. Mit 3:9-Punkten hatte man am Ende das Nachsehen. Aichach startete schwach in die Partie und gewann keines der Eingangsdoppel. Im weiteren Verlauf gewannen die Paarstädter noch drei Einzel. Aktuell steht Aichach II mit 7:11-Punkten auf Tabellenplatz sechs.

TSV Aichach I – SV Adelsried 9:1

Matthias Löw/Andreas Steinemann, Ishak Inac/Hermann Wittmann, Günther Alphei/Willi Schablas, Inac (2), Löw, Wittmann, Schablas, Steinemann.

TSV Aichach III – Langweid II 3:9

Markus Lingenfelser, Michael Kratzer, Christoph Czok.