Jugend-Fußball Aichacher U15 jubelt über Pokalsieg

Die C-Junioren des BCA schaffen im Finale gegen Stätzling die Sensation. Aindlinger U19 belohnt sich für eine gute Leistung. Stefan Brunner ist Matchwinner

Die U15 des BC Aichach gewinnt nach einem Elfmeter-Krimi den Baupokal gegen Stätzling. Auch die A-Junioren des TSV Aindling haben wieder Grund zum jubeln.

BC Aichach

Im Final des Baupokals schlug der BCA den favorisierten FC Stätzling mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Der Außenseiter geriet per Elfmeter in Rückstand, glich aber durch Gerry Borvendeg in Hälfte zwei aus. Gleich die ersten beiden Elfmeter parierte Aichachs Keeper Tim Ratzeck, Alket Nrecaj verwandelte zum Endstand. (zm)

TSV Aindling

Die gute Leistung des TSV wurde diesmal belohnt. Beim TSV Nördlingen gab es für die U19 einen verdienten 3:0-Erfolg. Schon in den Anfangsminuten hatte Aindling gute Chancen. Manuel Talarico setzte sich rechts durch, passte zum mitgelaufenen Stefan Brunner und dieser erzielte das 1:0 (16.). Auch nach der Pause vergaben die Gäste beste Möglichkeiten. Tobias Jusczak schoss frei vor dem Tor vorbei, dann traf er in der mit einen 20- Meter-Schuss nur den Innenpfosten. Glück hatten die Aindlinger in der 75. Minute, als ein Ball zuerst den linken und dann den rechten Innenpfosten touchierte und wieder ins Feld zurücksprang. Eine Maßflanke von Philipp Mauritz vollendete dann Stefan Brunner mit dem Kopf zum 2:0. Das entscheidende 3:0 erzielte Tobias Jusczak (84.). (tom)

Beim 2:4 gegen den BC Adelzhausen verschlief der TSV die Anfangsminuten völlig und lag schnell mit 0:2 in Rückstand. Zwar konnten Jakob Erdle (1:2) und Sascha Meyer (2:3) verkürzen, doch am Ende stand eine Niederlage.

C1-Junioren TSV - TSV Rain 0:8

D1-Junioren TSV - FC Affing 6:0

Obergriesbach/Griesbeckerzell

Mit 4:2 setzen sich die Gastgeber gegen den TSV Gersthofen durch. Kurz vor der Pause kassierte der SVO/SCG das 0:1. In Durchgang zwei gelang Maximilian Elbl schon bald der Ausgleich. Der starke Raphael Weiß traf in der 72. Minute zum 2:1. Die Gäste glichen postwendend aus. Ein Missverständnis zwischen Gästetorhüter und Abwehrspieler nutzte Fabian Ostermeier und schob ins leere Tor ein. Für den Endstand sorgte erneut Raphael Weiß (86.) In der Schlussphase verschoss Fabian Ostermeier noch einen Foulelfmeter. (gf)

SG Hollenbach/Petersdorf

Den dritten Platz festige die C1 mit einem 3:1 über den TSV Kühbach. Schon nach zehn Minuten schlug ein Freistoß von Julian Nefzger zum 1:0 ein. Nefzger legte dann zum 2:0 nach (26.). Nach einer Stunde erzielte Korbinian Himmer den Anschlusstreffer, doch nur fünf Minuten später stellte der eingewechselte Philipp Kucharek den alten Abstand her. (mika)

C-Juniorinnen FC Ehekirchen – SG 1:8

Tore Sarah Fitz, Isabel Dieterich (3), Franziska Utz (4)

TSV Kühbach

D1-Junioren TSV – Weilachtal 1:2

Tor Maxi Soth

TSV Pöttmes

B-Jugend Wagenhofen - TSV 0:12

Tore Johannes Hopf, Altin Krasnigi (5), Daniel Sichma, Nico Pallmann (4)

C-Jugend Hollenbach/Petersdorf - TSV 3:5

Tore Albin Krasniqi (2), Felix Mayr, Michael Kriegl (2)

E3-Jugend Waidhofen - TSV 1:10

Tore Simon Riepold (8), Philipp Riepold (2)

F2-Jugend Weilach - TSV 2 1:16

Tore Philipp Oswald (7), Gabriel Prummer (5), Maximilian Riedelsberger, Simon Schaff Leo Symanski, Elias Bitomsky (prch)