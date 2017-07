2017-07-14 00:03:46.0

Aichacher mit gutem Endspurt

Kartfahren: In Sonthofen sammeln Paarstädter Punkte

Der fünfte und für diese Saison letzte Qualifikationslauf zur südbayerischen Meisterschaft im Kartslalom fand in Sonthofen statt.

Die Starter wurden von einem anspruchsvollen Parcours in einer schönen Bergkulisse erwartet. Die 21 Fahrer der K1 mussten ihr Können auf noch recht nassem Untergrund zeigen. Adrian Limmer vertrat den MC Aichach. Im zweiten Wertungslauf unterlief ihm leider ein Torfehler, der ihn einige Plätze kostete. Er kam daher auf Rang 14. Bis zum Start der K2 trocknete der Platz ab, sodass auf Trockenreifen gewechselt werden konnte. Die Aichacher Leon Ehleider und Elias Schwarzmaier blieben fehlerfrei und holten für die Aichacher die Plätze neun und 18 bei 38 Startern.

In der K3 gingen ebenfalls zwei Aichacher an den Start. Niklas Stahler und Massimo Ziegler stellten sich den 24 Konkurrenten. Niklas Stahler platzierte sich im vorderen Mittelfeld auf Rang elf. Massimo Ziegler erreichte nach den zwei Wertungsläufen Platz fünf. Auch in der Klasse 4 (20 Teilnehmer) waren zwei Paarstädter dabei. Jim de la Vigne kam fehlerfrei durch den Parcours und konnte sich den elften Platz sichern. Alexander Stahler bekam vier Strafsekunden (zwei Pylonenfehler) – Rang 18. (AN)