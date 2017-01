Alex Eberlein liegt bei der Sportlerwahl vorne

2017-01-04 00:03:33.0

Wie in den vergangenen drei Jahren suchen die Aichacher Nachrichten auch in diesem Jahr nach dem besten Sportler des Jahres. Gewürdigt werden sollen Sportler aus unserer Region, aus Ihrem Verein oder Ihrer Nachbarschaft, die 2016 auf ihre Art und Weise großartige Leistungen vollbracht haben. Elf Monatssieger haben die Abstimmungen zutage gebracht. Gewinner sind sie bereits, nun können sie sich noch die Krone aufsetzen und AN-Sportler des Jahres werden.

Das große Finale läuft noch bis Donnerstag, 12. Januar, 12 Uhr. Gesucht wird der Nachfolger von Leon Ehleider. Der Kartfahrer hatte 2015 die Wahl für sich entschieden. Neben Ruhm und Ehre dürfen sich die ersten drei Gewinner über attraktive Preise freuen. Schon über 2000 Stimmen waren am Dienstagnachmittag abgegeben worden. Vielen Dank hierfür. Wie Sie abstimmen können, entnehmen Sie dem Infokasten (rechts). Am gewohnten Prozedere hat sich nichts geändert. Wie bei den Monatswahlen können die Stimmen per Telefon, per SMS oder auf unserer Internetseite abgegeben werden.

Weil Basketballer Alex Eberlein per Telefon, SMS und im Internet viele Stimmen gesammelt hat, führt er mit 50 Prozent (Stand Dienstagabend) vor Triathlet Josef Weber (18 Prozent). Allein bei der SMS-Abstimmung fallen aktuell 83 Prozent der Stimmen auf Eberlein. Deutlich enger geht es bei der Online-Abstimmung zu. Hier führt Josef Weber mit über 550 Stimmen vor Eberlein, Läufer Michael Harlacher und Schützin Paula Schapfl.

Entschieden ist aber noch nichts. Hoffen auf den Titel AN-Sportler des Jahres dürfen noch alle. Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten weiter punkten. An Ihnen, liebe Leser, liegt es nun, für ihren Favoriten abzustimmen. Auch wenn sie es alle verdient hätten, AN-Sportler des jahres kann nur einer werden. (AN)