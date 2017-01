2017-01-10 00:03:24.0

Futsal Auch Aichachs U15 kann Stätzling nicht stoppen

Beim Finale der Landkreismeisterschaft in Dasing ist der FCS nicht zu schlagen und gewinnt alle fünf Partien. Die C-Junioren des BCA landen am Ende auf Platz zwei. Die SG Oberbernbach/Inchenhofen wird Vierter

Ohne große Mühe sicherten sich die U15-Junioren des FC Stätzling in der Dasinger Schulsporthalle den Landkreismeistertitel. Schon beim Qualifikationsturnier deutete der Landesliga-Nachwuchs seine Klasse an und setzte dies nun auch in der Finalrunde um.

Fünf Auftritte – fünf Siege, lautete die Bilanz der Schützlinge von Trainer Michael Wenczel, der voll des Lobes war: „„Wir haben alles umgesetzt und sind verdient als Sieger hervorgegangen.“ Die Youngster der BC Aichach landeten mit insgesamt zehn Punkten und einem Torverhältnis von 9:6 auf dem zweiten Rang vor dem SV Mering und dem punktgleichen Nachwuchs der SG Oberbernbach/Inchenhofen. Titelverteidiger TSV Friedberg musste sich mit dem fünften Rang zufrieden geben. Bereits beim ersten Auftritt gegen die SG Oberbernbach deutete der FC Stätzling an, dass man seiner Favoritenrolle gerecht werden will. 3:0 wurde die Spielgemeinschaft durch die Treffer von David Djajic, Simon Friedl und Nico Gastl bezwungen.

ANZEIGE

Danach setzte sich die Grün-Weißen mit 3:0 gegen den SV Mering. Zweimal Markus Böck und Julian Seyfried trafen für Stätzling. Beim dritten Stätzlinger Sieg konnte der Kissinger Tizian Lehner für den KSC lediglich den Ehrentreffer erzielen. Markus Böck, Nico Gastl, Luis Lindermayr, Jakob Seidl und Noah Menhart erzielten die Treffer der ballsicheren Stätzlinger.

Dann forderte der BC Aichach die Stätzlinger. Zunächst scheiterte der FCS immer wieder am starken Aichacher Schlussmann Tim Ratzeck, ehe Nico Gastl, Jakob Seidl, David Djajic und Noah Menhart die Stätzlinger zum 4:1-Sieg schossen. Für die Aichacher traf Luis Fischer zum zwischenzeitlichen 1:1.

Im letzten Spiel der Stätzlinger markierten David Djajic und Noah Menhart die Treffer zum 2:0-Sieg über den fünftplatzierten TSV Friedberg. (r.r)