2017-05-17 11:29:17.0

Leichtathletik Auf die Plätze, fertig, los – in Aindling

Der Marktlauf findet am Sonntag zum zweiten Mal statt. Organisator Johannes Frohnwieser hofft, an den Erfolg aus dem vergangenen Jahr anknüpfen zu können Von Josef Mörtl

Aindling Das hatte Johannes Frohnwieser nicht erwartet: Bei der Premiere des Aindlinger Marktlaufs im vergangenen Jahr nahmen mehr als 400 Läufer teil. Eine Zahl, die der Veranstalter und Hauptorganisator so nicht erwartet hatte. Das selbst gesteckte Ziel lag bei 200 Startern. „Ich war überwältigt vom Zuspruch, den die Veranstaltung erhalten hat“, so Frohnwieser. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit, dann findet der zweite Marktlauf statt.

Auch in diesem Jahr hofft Frohnwieser, der selbst ein ambitionierter Läufer und Inhaber des Sportladens Froh-Sport ist, wieder auf zahlreiche Starter. Bislang haben sich rund 320 Laufbegeisterte angemeldet. Die meisten warten laut Frohnwieser aber ohnehin das Wetter ab, und das dürfte am kommenden Sonntag ideal werden. Temperaturen um die 20 Grad und Sonnenschein werden vorausgesagt. 430 Zielankünfte verzeichneten die Organisatoren im vergangenen Jahr. Heuer dürfte es von der Teilnehmerzahl ähnlich aussehen. Auf die Wiederholung freut sich auch Vorjahressieger Frank Schlecht (LC Aichach). Der Kühbacher schüttelte im vergangenen Jahr seine Verfolger ab und gewann in 36:01 Minuten. Auch beim zweiten Marktlauf geht der Kühbacher wieder an den Start. Auch Titelverteidigerin Bettina Sattler (LG Zusam) ist wieder dabei. Kostenlos starten an diesem Tag auch zwei Asylbewerber aus dem näheren Umland. Um die Veranstaltung erneut zu einem Erfolg zu machen, bedarf es wieder vieler freiwilliger Helfer. Das Team um Johannes Frohnwieser besteht aus 70 Ehrenamtlichen. Zuschauern und Kindern wird auch heuer wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. Neu ist, dass pro Zieleinläufer ein Euro an das Kinderhaus St. Martin gespendet wird.