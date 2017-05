2017-05-13 00:06:06.0

Fußball-A-Klasse Bachern sucht Form und neuen Coach

Sportfreunde können gegen Adelzhausen II rechnerisch alles klarmachen

A-Klassen-Spitzenreiter BC Aresing kann vier Spieltage vor Schluss das Tor zur Kreisklasse weit aufstoßen. Derzeit hat der BCA fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Merching.

Am Sonntag geht es im Derby gegen den TSV Weilach. Ebenso als Favorit fährt der TSV Merching nach Schiltberg, um dort den zweiten Platz zu festigen. Spannender ist die Konstellation am Tabellenende. Der FC Laimering-Rieden hat optisch zwar nur drei Punkte Vorsprung auf den Direktabstiegsplatz, aber noch ein Nachholspiel beim TSV Schiltberg. Bereits am Samstag hat die Nöbel-Elf Heimrecht, wenn es gegen den FC Tandern geht. Die Sportfreunde Bachern sind dagegen längst gesichert, auch wenn Abteilungsleiter Thomas Dambor dies rein rechnerisch noch abwiegelt. „Wir brauchen noch Punkte“, so der 34-Jährige, der am liebsten die Zähler am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten BC Adelzhausen II einfahren möchte. Die Frühjahrsrunde lief bei den Sportfreunden suboptimal. „Wir hatten einfach zu viele Ausfälle.“ Der Torjäger musste selbst mehrmals aufgrund Verletzungen pausieren. „Wir konnten das Fehlen von wichtigen Leistungsträger einfach nicht kompensieren.“ In den vier restlichen Spielen wollen er und seine Teamkollegen aber nochmals auf die Zähne beißen. „Damit wir einen versöhnlichen Abschluss haben.“

Zumal dieser heuer am Pfingstwochenende mit dem traditionellen Bachener Pfingstprogramm endet.

„Da haben wir den Aufstiegsaspiranten Merching zu Gast und erhoffen uns eine ansprechende Kulisse“, so Dambor, der sich zurzeit aber mehr mit der Trainersuche beschäftigt. Spielertrainer Frank Mazur wird die Gelb-Schwarzen in Richtung SSV Alsmoos-Petersdorf verlassen. „Wir halten Ausschau nach einem Spielertrainer und hoffen, in den nächsten Tagen hier Vollzug melden zu können“, so Dambor weiter. (r.r)