2017-04-23 21:15:00.0

Fußball-Bezirksliga Bärenstarke Hollenbacher laufen Meitingern davon

Hollenbach ist schneller und einfallsreicher als der Gegner. Samuel Fischer und Ricardo Anzano lassen die Gäste jubeln. Ein Nachwuchstorhüter macht seine Sache gut.

Einen bärenstarken Auftritt legte der TSV Hollenbach gestern beim 3:0-Sieg beim TSV Meitingen hin, der damit seine letzten Aufstiegshoffnungen begraben muss. Samuel Fischer vor der Pause und Ricardo Anzano nach dem Seitenwechsel mit seinen Saisontreffern zwölf und 13 sorgten für die Tore zum Überraschungssieg. Auch ohne die verletzten Kevin Hauke und Torhüter Patrick Varga präsentierte sich der Aufsteiger in blendender Verfassung.

Einen tollen Einstand feierte Nachwuchstorhüter Manuel Müller, der Varga ohne Fehl und Tadel vertrat. Allerdings musste er nicht allzu oft eingreifen, weil seine Vorderleute so gut wie alles abräumten. Seine beste Aktion hatte der 20-Jährige sieben Minuten vor dem Ende, als er eine Möglichkeit von Alexander Heider glänzend vereitelte.

Samuel Fischer hatte Hollenbach drei Minuten vor der Pause 1:0 in Führung gebracht. Meitingens Torhüter Tobias Hellmann unterlief ein dicker Patzer, als er bei einer Flanke von Georg Witzenberger vorbeigriff und Fischer den Ball aus kurzer Entfernung versenken konnte. Bis dahin sahen 250 Besucher ein ausgeglichenes Spiel ohne große Höhepunkte vor beiden Toren. Daran änderte sich auch nach der Pause nicht viel. Meitingen verbuchte erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, biss sich an der sattelfesten Hollenbacher Abwehr jedoch die Zähne aus. Hollenbach gefiel erneut durch schnelles Umschaltspiel, meist bestens umgesetzt vom pfeilschnellen Trio Fischer, Tobias Schmid und Anzano. So auch in der 73. Minute, als Anzano nach einem langen Ball allein auf Hellmann zusteuerte und das 2:0 erzielte. Zehn Minuten später die endgültige Entscheidung. Wieder ein klasse Pass von Fischer auf Anzano, der den Ball im langen Eck versenkte. „Ein verdienter Sieg, Meitingen ist gegen unsere Abwehr nichts eingefallen“, resümierte Hollenbachs Berichterstatter Martin Weichselbaumer. (mika)

TSV Hollenbach Müller, J. Aechter (88. Demmelmair), Adrianowytsch, Knauer (76. Trautmann), M. Aechter, Jakob, Schmid, Witzenberger (85. Nefzger), Stark, Samuel Fischer, Anzano.

Tore 0:1 Samuel Fischer (42.), 0:2/0:3 Anzano (73./83.) Schiedsrichter Felix Böck (TSV Ochenbruch) Zuschauer 250.