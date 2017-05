2017-05-12 00:05:09.0

Radsport Daniel Schrag holt Gold und Silber

Aichacher räumt bei bayerischer Meisterschaft doppelt ab

Gleich zweimal stand Radrennfahrer Daniel Schrag bei den bayerischen Meisterschaften in Pillnach bei Straubing auf dem Podest.

Beim Einzelzeitfahren bewältigte der Nachwuchsfahrer vom Radteam Aichach die insgesamt 10,4 Kilometer in 16:13 Minuten. Mit dieser Zeit gewann er überlegen die Goldmedaille vor Paul Keller (Herpersdorf) und Luis Joe Lührs ( Irschenberg). Schwester Emily hatte in der U13 eine Runde und damit 5,2 Kilometer zu bewältigen. Sie belegte als Jungjahrgang den sechsten Platz. Auch beim Straßenrennen in Baiersdorf schlug sich Daniel Schrag gut. Für den 14-Jährigen waren drei Runden zu je 10,6 Kilometern zu fahren. Erst in der zweiten Runde setzte er sich in einer Vierergruppe vom Feld ab. Dies blieb bis auf die letzten 300 Meter unverändert. In der Zielkurve kam es zu einem Sprint, den Luis Joe Lührs (Irschenberg) für sich entschied. Schrag wurde Zweiter vor Jan Riedmann (Karbach).

Seine zehnjährige Schwester Emily fuhr in der U13 zwei Runden. Sie belegte am Ende Platz vier. Am kommenden Wochenende startet Daniel Schrag für das Stevens Schubert Racing Team beim Bundesliga Nachwuchsrennen im Mountainbike in Gedern (Hessen). Schwester Emily geht ebenfalls in Gedern beim Hessen-Cup an den Start und hofft auf eine gute Platzierung. (AN)