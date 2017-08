2017-08-09 00:03:20.0

Dasing empfängt Bezirksligisten

Fußball-Pokal:TSV muss heute gegen Kissing ran

In der dritten Runde des Toto-Pokalwettbewerbs auf Kreisebene geht es heute um 18.30 Uhr um den Einzug in die nächste Runde.

Eine schwere Aufgabe wartet dabei auf den TSV Dasing. Der Kreisklassist bekommt es mit dem Landesliga-Absteiger Kissinger SC zu tun. Die Gäste qualifizierten sich durch einen 5:0-Erfolg über Eurasburg für die dritte Runde. Dasing schlug Türkspor Aichach mit 2:0. Für den Bezirksligisten bedeutet dies Dauerstress, denn gestern waren die Schützlinge von Trainer Daniel Bulik im Nachholspiel gegen den TSV Haunstetten gefordert. Beim TSV Dasing freut sich Coach Jürgen Schmid auf den Härtetest kurz vor dem Saisonbeginn am Sonntag. „Da wird sehr viel Tempo im Spiel sein und hier gilt es dann auch, sich entsprechend zu zeigen“, so Schmid.

Während die Kissinger gegen Dasing klarer Favorit sind, kommt es in Gebenhofen zu einem Duell auf Augenhöhe. Die heimische DJK trifft im Duell der Kreisklassisten auf Inchenhofen. Für die Gäste ist es die erste Partie im aktuellen Wettbewerb. Nach einem Freilos in Runde eins trat die DJK Stotzard in Runde zwei gar nicht erst an. Gleiches war auch bei den Gebenhofern der Fall, die in der zweiten Runde eigentlich gegen den BC Aichach hätten antreten sollen. In der ersten Runde gelang der DJK ein überraschender 1:0-Erfolg gegen den Kreisligisten FC Affing. Ebenfalls noch im Wettbewerb ist der TSV Sielenbach, der ein Freilos hat. (r.r)