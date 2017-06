2017-06-17 00:03:08.0

Jugendfußball Dasing geht zum Saisonschluss die Luft aus

A-Junioren verlieren zwei Nachholspiele in der Kreisliga gegen Meister Königsbrunn und Lohwald

Die Dasinger Fußball-A-Junioren mussten in ihren Nachholspielen zwei Niederlagen einstecken. Im vorletzten Saisonspiel zu Hause gegen den Bezirksliganachwuchs des TSV Neusäß, den JFG Lohwald, unterlag das Team mit 1:3. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer wohl die schlechteste Saisonleistung der Dasinger, was Trainer Jürgen Schmid auf die lange Verletzungsliste zurückführte. Die Hausherren hätten mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeit gehen müssen, doch Lohwald ging fahrlässig mit ihren Chancen um. Mit der Einwechslung von Moritz Grabmeier, Niko Müller und Marcel Rüffler kam kurzzeitig etwas mehr Schwung ins Dasinger Spiel und Ilkay Ayyildiz erzielte den Führungstreffer kurz nach dem Wechsel. Die Gäste hatten aber mehr Siegeswillen und so kamen die Treffer von Gulahmad Arab, Fahad Barakzaie und Marius Hackl zum verdienten 3:1-Auswärtssieg. Am heutigen Samstag bestreitet die Dasinger A-Jugend nun ihr letztes Saisonspiel auf heimischem Sportgelände gegen die JFG Schmuttertal (15.30 Uhr). Zuvor zogen die Dasinger bereits mit 1:5 den Kürzeren im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter FC Königsbrunn. Königsbrunn spielte von Anfang an druckvoll, um die noch fehlenden Punkte für die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksoberliga erringen zu können. Der frühen Führung (10.) der Gastgeber durch Kevin Makowski ging ein Stellungsfehler in der Hintermannschaft um Raphael Pauer voraus. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Torjäger Florian Higl fast im Gegenzug (14.). Dann drehte Gastgeber Königsbrunn auf und erzielte allein in den letzten zehn Minuten drei Treffer für die Brunnenstädter, die dann ihren Meistertitel lautstark bejubelten. (r.r)