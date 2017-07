2017-07-29 00:06:06.0

Fußball-Bezirksliga IIIIII Die Mannschaft soll der Star sein

Adelzhausen in Donauwörth

Zehn Wochen nach dem letzten Punktspiel startet der BC Adelzhausen am Sonntagnachmittag in seine dritte Saison nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Zum Auftakt gastiert der BCA beim SV Wörnitzstein-Berg im Stauferpark von Donauwörth (15 Uhr). „Endlich geht es wieder los. Ich glaube, nach sechs Wochen Vorbereitung will jetzt jeder um Punkte spielen“, freut sich Abteilungsleiter Jürgen Dumbs auf den Saisonstart.

Dumbs ist gespannt, wie sein Team aus den Startlöchern kommen wird nach dem Umbruch im Sommer, als mit Peter Eggle und Adrian Postolica zwei neue Spielertrainer das Kommando übernommen haben und mit Stefan Asam, Michael Leicht, Konstantin Miesl, Jean-Pierre Kehr und Maximilian Senger fünf junge Spieler mit Potenzial zur Mannschaft gestoßen sind. Außerdem kamen mit Michael Albustin und Thomas Grimmer zwei gestandene Spieler nach ihren Verletzungen zurück, Jochen Sedlmair hat sich nach langer Zeit wieder ans Team herangetastet, und auch bei Jürgen Lichtenstern könnte es in einigen Wochen wieder gehen.

„Ich denke, wir haben einen breiten, ausgeglichenen Kader, mit welchem wir unser vorrangiges Ziel Klassenerhalt wieder erreichen können“, ist sich Dumbs sicher. Natürlich habe man mit Andreas Brysch, Sebastian Kinzel und Tobias Schulz drei Stammspieler verloren, welche dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. Doch dies will der BCA durch mannschaftliche Geschlossenheit und den fußballerischen Grundtugenden kompensieren. „Unser Star muss die Mannschaft sein“, fordert Dumbs.

Mit der Vorbereitung war der BCA durchaus zufrieden. „Die Ergebnisse waren zwar nicht berauschend, aber teilweise haben wir richtig gute Spiele abgeliefert“, so Dumbs. Gefallen haben ihm aber vor allem die Trainingsbeteiligung und das abwechslungsreiche Training der neuen Coaches. „Gerade im körperlichen Bereich galt es einiges aufzuholen, das haben wir gemacht. Die Trainer haben es aber gleichzeitig verstanden, den nötigen Spaß reinzubringen, darum sind sie auch bestens angekommen bei der Mannschaft“, lobt Dumbs das Duo.

„Mit Wörnitzstein haben wir gleich einen unbequemen Gegner, der durch eine starke Rückrunde den Klassenerhalt geschafft hat“, erinnert sich Dumbs unter anderem noch an die 2:3-Pleite am Römerweg im Frühjahr. Personell hat der BCA leichte Sorgen, denn mit Co-Trainer Postolica (ist im letzten Testspiel umgeknickt) und Kapitän Christoph Mahl (zerrte sich im Training) drohen zwei Spieler aus der geplanten Startformation auszufallen. Maximilian Berglmeir und Martin Kügle habe sich ebenfalls in der Vorbereitung verletzt. (jüd)