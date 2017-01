2017-01-23 00:02:42.0

Futsal E-Junioren des FC Stätzling sind Landkreismeister

FCS besiegt im Finale der Endrunde Wulfertshausen knapp. Einem Team gelingt in Aichach kein einziges Tor Von Reinhold Rummel

Es sind die strahlenden Gesichter, die den Nachwuchsfußball so beliebt machen. Als am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr die Schlusssirene in der Grundschule Aichach Nord ertönte, eilte Torhüter Elias Rogg jubelnd mit ausgestreckten Armen seinen Mitspielern entgegen, um sie fest zu drücken: Soeben hatten die Stätzlinger das Finale um die E-Junioren- Landkreismeisterschaft im Futsal mit 1:0 gegen den Ortsrivalen SV Wulfertshausen gewonnen. Letztere hätten den Erfolg ebenso verdient gehabt.

Keine Rolle spielten bei der Titelvergabe Hausherr BC Aichach und der TSV Inchenhofen. Die beiden Vertreter des östlichen Landkreises mussten sich um Platz Sieben messen – Inchenhofen setzte sich durch einen Treffer von Menhart knapp mit 1:0 durch. Somit blieben die Aichacher beim Endrundenturnier ohne jeglichen Treffer. In den Gruppenspielen hatte es ein 0:0 gegen Endspielteilnehmer Wulfertshausen und ein 0:0 gegen Mering gegeben. Dem FC Affing unterlag der BCA mit 0:1.

ANZEIGE

Besser in Tritt war der SV Wulfertshausen um Julian Reinthaler, Marc und Philip Edelmann, Elias Vöst, Lennart Wörtl, Korbinian Meisl, Christian Schmidt, Leon Brosig und Luis Radloff. Nach der Punkteteilung gegen Aichach siegte man klar mit 3:0 gegen Affing und mit 2:0 gegen Mering. Das bedeutete den Gruppensieg. Das zweite Ticket für die Zwischenrunde sicherte sich der SV Mering mit einem souveränen 4:0-Sieg über Affing. In Gruppe B machte Stätzling sofort ernst. Auf den 2:0-Auftaktsieg über Eurasburg folgte ein 4:0 gegen Dasing und ein 2:0 gegen Inchenhofen. So war der Gruppensieg perfekt. Dasing holte sich mit einem 2:0 gegen die SG Eurasburg das zweite Ticket fürs Halbfinale.

Im ersten Halbfinale jubelte zunächst der FC Stätzling, als Mateo Franjic den Siegtreffer gegen die stark spielenden Meringer erzielte. Der SV Wulfertshausen sorgte mit zwei Blitztoren gegen Dasing (2:0) für den ungefährdeten Finaleinzug. Im kleinen Finale setzte sich der SV Mering knapp mit 2:1 gegen den TSV Dasing durch.

Eng umkämpft war das Derby im Finale. Wulfertshausen hatte die ersten Möglichkeiten, aber Torhüter Elias Rogg blockte die beiden Schüsse von Philip Edelmann ab. Als Dalkic Emirhan nach einem Eckball mit einer Direktabnahme den Führungstreffer für Stätzling erzielte, hatte Wulfertshausen nicht mehr die Energie, das Spiel zu drehen. Entsprechend groß war der Jubel der Stätzlinger Elias Rogg, Jan Thefelder, Dalkic Emirhan, Carl Hierhammer, Elias Köstner, Leopold Pletschacher, Leon Wiedemann, Tim Heubl, Mateo Franjic und David Ziermeier, als sie von Raymund Aigner, Sportreferent der Stadt Aichach, die Siegerurkunde und den Landkreismeisterpokal bekamen. Die Turnierleitung lag beim SC Oberbernbach.