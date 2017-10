2017-10-11 18:18:00.0

Polizeibericht Einbrecher in Busfirma, in Bauhof und im Kieswerk

Unbekannte Täter brechen in der Nacht zum Mittwoch zweimal in Rehling und einmal in Sand ein. Worauf sie es abgesehen haben

Dreimal ist in der Nacht zum Mittwoch am Lechrain eingebrochen worden. Fest steht laut Polizei, dass zwei unbekannte, maskierte Täter zwischen 0.30 und 1 Uhr ein Bürofenster eines Busunternehmens in der Fuggerstraße aufhebelten. Auf der Suche nach Geld brachen sie Türen und Schränke auf und stemmten einen Tresorwürfel von der Wand und nahmen ihn mit. Die Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Betrag, der Schaden liegt bei deutlich über 1000 Euro. Etwa bei 500 Euro liegt der Schaden, den vermutlich die gleichen Täter am Rehlinger Bauhof anrichteten. Sie hebelten die Eingangstüre auf, durchwühlten Schränke und Schubladen und verschwanden ohne Beute. In Sand brachen Unbekannte auf dem Gelände eines Kieswerks Büro- und Werkzeugcontainer und die Werkstattgarage auf. Sie durchwühlten alle Schränke. Offenbar hatten es die Unbekannten nur auf Geld abgesehen, erbeuteten aber kaum etwas, Werkzeug ließen sie liegen. Hinweise an die Polizei, 08251/8989-11. (AN)