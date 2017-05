2017-05-06 00:04:11.0

Endspurt im Abstiegskampf

Fußball-Landesliga:Mering und Ehekirchen Zuhause

Im Abstiegskampf bekommt es der SV Mering mit Egg an der Günz zu tun. Mit einem Dreier würde der SVM einen großen Schritt in Richtung direkten Klassenerhalt machen. Gleiches gilt für Ehekirchen in Sachen Relegationsplatz.

Merings Trainer Sascha Mölders erinnert sich nicht gerne an das Hinspiel. Mit 2:3 unterlag der MSV. Dieses Mal empfängt das Team Egg zu Hause um 15 Uhr. Mölders gibt ein ganz klares Ziel aus: „Wir haben noch drei Spiele vor uns und da wollen wir punkten.“ Zeitweise lief es gut, doch jüngst gab es zwei Niederlagen. Zurzeit steht der MSV mit 35 Punkten auf dem zwölften Platz, nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. „Sie spielen schon seit Jahren zusammen und sind gut aufeinander abgestimmt“, weiß Mölders über den Gegner Bescheid. Andreas Rucht war beim vergangenen Spiel beruflich verhindert, ist aber nun wieder im Einsatz. Auch Bajram Gocevic und Lukas Krebold sind dabei. (schr-)

ANZEIGE

Eigentlich hätte der FC Ehekirchen im „Endspiel“ gegen Kissing alles klar machen können. Mit dem 0:0 wurde die Entscheidung im Abstiegskampf vertagt. Spielertrainer David Bulik ist sich aber sicher, dass der FCE die Relegation schaffen wird. „Auf Neuburg zu treffen, wäre natürlich geil“. Trotzdem ist Bulik bewusst, dass noch zwei Partien ausstehen. Am Sonntag muss der FC Ehekirchen gegen den SC Olching ran. Auch wenn Olching ebenso wie der FCE Aufsteiger ist, spielt der Kontrahent im Gegensatz zur Bulik-Truppe eine solide Saison. Der SCO belegt derzeit Rang sieben. Ein Vorteil wie Ehekirchens Spielertrainer findet: „Eventuell ist beim Gegner die Luft raus. Wir haben zuletzt gut trainiert, weswegen ich der Partie optimistisch entgegenblicke.“ Grund optimistisch zu sein hat Bulik allemal. Neben dem zuletzt rot gesperrten Simon Schmaus, wird wohl auch Maximilian Käser wieder zum Team dazu stoßen. (makol)