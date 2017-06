2017-06-02 00:03:39.0

Fendt wird Zweiter bei Deutscher

Duathlon: Aichacher trumpft bei Titelkämpfen auf

Nach seinem bayerischen Duathlonmeistertitel in der Altersklasse 60 holte sich der Aichacher Mehrkämpfer Werner Fendt nun die deutsche Vizemeisterschaft in der Langdistanz (10 Kilometer Lauf, 80 Kilometer Rad, 20 Kilometer Lauf). Die Titelkämpfe wurden im Rahmen des Ulmer Powerman ausgetragen.

Für die ersten zehn Kilometer benötigte er 44:34 Minuten. Dann ging es auf das Rad. Nach ebenen 15 Kilometern mussten Fendt und seine Kollegen den gefürchteten Klosterberg in Oberelchingen bewältigen – mit einem Höhenunterschied von rund 90 Metern und 16 Prozent Steigung. Nach 2:22:14 Stunden im Sattel traf Fendt als Erster seiner Altersklasse in der Wechselzone ein. Schon nach zwei Kilometern zog Peter Sommer (TDM Franken) am Aichacher vorbei. Sommer traf nach 4:47:48 Stunden ein, Fendt nach 5:02:41 Stunden, mit vier Minuten Vorsprung auf den Dritten, Bernd Hauser (Maxdorf). (hokr)