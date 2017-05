2017-05-02 10:41:00.0

Fußball-Kreisklasse Gundelsdorf kommt unter die Räder

Nach der deutlichen Pleite in Klingen rückt Platz zwei in weite Ferne. Affing und Inchenhofen müssen weiter zittern. Von Reinhold Rummel

Nach der 0:6-Pleite in Klingen ist der Aufstiegszug für Gundelsdorf schon fast abgefahren. Im Abstiegskampf konnten Affing II und Inchenhofen keine Punkte sammeln, das Kellerduell zwischen Wulfertshausen und Sielenbach wurde abgesagt.

FC Gerolsbach – SV Ried 2:0

Gut bedient war der Gast aus Ried mit der knappen 0:2-Niederlage. Bereits nach neun Minuten gelang Roman Redl der Führungstreffer. Sebastian Limmer bediente auf der Außenbahn Spielertrainer Sebastian Waltl und dessen Flankenball vollstreckte Redl aus elf Metern. Nach 34 Minuten dann das 2:0. Wieder war Waltl der Passgeber. Alexander Gräf stoppte den Ball t mit der Brust und hämmerte das Spielgerät dann von der Strafraumkante ins Rieder Tor. Torhüter Sebastian Ickes parierte kurz vor der Pause dann einen Schuss von Daniel Hozlmann stark. Redl und Limmer scheiterten aber erneut an Torhüter Helfer. Erst in den Schlussminuten konnte Ried sich etwas befreien, als Martin Birkmeier ins Spiel kam. Eine Wende konnte aber auch er nicht mehr herbeiführen. Krobath: „Das war schon eine hervorragende Vorstellung von unserer Elf.“

Tore 1:0 Redl (9.), 2:0 Gräf (34.), Zuschauer 120.

Gebenhofen – TSV Dasing 2:3

Der TSV Dasing war mit seinen schnellen Vorstößen brandgefährlich und führte verdient bereits nach elf Spielminuten. Mit einem Flachschuss traf Fabian Schmid, der danach aber verletzt runter musste. DJK-Torhüter Wolfgang Wanner hielt sein Team mit zwei Glanzparaden im Spiel. Kurz vor der Pause erzielte Christoph Schulz das 0:2. Im Gegenzug gelang Gebenhofen nach einem Eckball der Anschlusstreffer. Und die Jemiller-Truppe legte mit frischen Elan im zweiten Spielabschnitt nach. Philip Bachmeir traf zum Ausgleich. Doch Dasing schlug zurück und erzielte durch Youngster Marco Ruppenstein per Freistoß den Siegtreffer. Erleichterung machte sich vor allem bei Dasings Keeper Lukas Franken breit, denn er war bereits im Vorspiel der Zweiten 90 Minuten zwischen den Pfosten gestanden.

Tore 0:1 Schmid (10.), 0:2 Dengler (43.), 1:2 Hörmann (45.), 2:2 Bachmeir (53.), 2:3 Ruppenstein (58.), Zuschauer 90.

TSV Friedberg – Inchenhofen 1:0

„Hauptsache gewonnen“ lautete das Fazit von TSV-Fußballchef Bob Mendel. Friedberg war bemüht, sofort den Gast unter Druck zu setzen, doch die Platzherren wurden immer wieder im Spielaufbau gestört. So dauerte bis zur 88. Spielminute, ehe Torjäger Marcel Pietruska aus kurzer Distanz zum umjubelten Siegtreffer einschob. Doch Pietruska setzte auch noch einen traurigen Höhepunkt. Nach einem Foul von Gegenspieler Maximilian Heilgemeier schubste Pietruska diesen um – Konsequenz war die Rote Karte.

Tor 1:0 Pietruska (80.), Rot Pietruska (83., FDB) Zuschauer 80.

SC Mühlried – FC Affing II 6:2

Klar seine Ambitionen auf den zweiten Tabellenplatz unterstrich der SC Mühlried im Heimspiel gegen die zweite Garnitur des FC Affing. „Wir haben heute in der Offensive eine sehr starke Leistung abgerufen“ lobte Harald Reisner seine Mannschaft. Affing machte es den Mühlriedern aber nicht einfach. „Die haben eine Stunde stark dagegengehalten“ so Reisner. Erst gegen Ende zog der Favorit davon.

Tore 1:0 Hundemer (14.), 1:1 Kurz (25.), 2:1 Rechenauer (28.), 3:1 Lohwasser (35.), 3:2 Koc (62.), 4:2 Lohwasser (67.), 5:2 Rechenauer (71.), 6:2 Jocham (87.), Zuschauer 90.

Oberbernbach – DJK Stotzard 2:0

Keine Mühe hatte der SC Oberbernbach. Schon in der dritten Minute gelang Christoph Kratzenberger mit einem platzierten Flachschuss der Führungstreffer. Kevin List legte in der 16. Minute auf Zuspiel von Spielertrainer Aydin Güner das zweite Tor nach. Kemal Cilingir, Kratzenberger und Güner scheiterten danach mehrmals am Gästeschlussmann Käufer. Auch nach dem Wechsel gab es Chancen fast im Minutentakt.

Tore 1:0 Kratzenberger (3.), 2:0 List (16.), Zuschauer 50.

WFKlingen – FC Gundelsdorf 6:0

„Das war heute unsere besten Saisonleistung“, lobte Pressesprecher Jochen Mangold den Auftritt der Wanderfreunde. Gundelsdorf konnte dem Wirbelsturm der Heimelf nichts entgegensetzen und lag bereits mit 0:5 zur Pause zurück. Nach dem Wechsel nahm Klingen zwei Gänge raus und verwaltete die deutliche Führung, ohne sich noch ernsthaft zu verausgaben. Bereits in der zweiten Minute gelang Johannes Frey der Führungstreffer. Matthias Brugger erhöhte nach einer Freistoßvorlage von Frey auf 2:0 und Christoph Knopp baute den Vorsprung auf 3:0 aus. Manuel Andraschko konnte zum 4:0 vollenden, als Markus Haas servierte und kurz vor dem Seitenwechsel schraubte Brugger den Pausenstand nach einem Eckball von Frey auf 5:0. Nach dem Wechsel gelang Andreas Jäger per Foulelfmeter noch der 6:0-Endstand.

Tore 1:0 Frey (2.), 2:0 Brugger (10.), 3:0 Knopp (26.), 4:0 Andraschko (36.), 5:0 Brugger (39.), 6:0 Jäger (65.), Zuschauer 80.