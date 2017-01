2017-01-20 00:05:30.0

Schießen Jugend aus Gau Aichach schießt aus allen Lagen

Sechs Schüler starten bei der Gaumeisterschaft in der Disziplin 3 Stellung. Die Gastgeber aus Todtenweis sind in der Überzahl

Sechs Schüler nahmen in Todtenweis an der Gaumeisterschaft im Luftgewehr 3 Stellung, teil. Hier zielt und schießt man aus drei Positionen – kniend, liegend und stehend. Die Ergebnisse werden zusammengezählt.

In der Klasse Schüler weiblich siegte Melanie Schapfl (Rehling) mit 280 Ringe (kniend 95, liegend 97 und stehend 88) vor Paula Schapfl (Todtenweis) mit 256 Ringen (88, 90, 78), Ramona Bleicher (Todtenweis) mit 235 Ringen (81, 86, 57) und Hannah Rott (Todtenweis) mit 225 Ringen (85, 80, 60).

In der Klasse Schüler männlich holte Benedikt Schapfl (Todtenweis) mit 270 Ringen (88, 93, 89) den Titel vor Alexandros Tsitsikas (Todtenweis) mit 223 Ringen (85, 66, 72). Da fast alle Schützen für Gemütlichkeit Todtenweis am Start waren, ging die Mannschaftswertung mit 761 Ringen deutlich an die Gastgeber. (brs)