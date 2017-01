2017-01-17 09:34:00.0

Gauehrenabend Jungschützen feiern sportliche Erfolge

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg zieht Bilanz. Besonders stolz ist er auf seinen Nachwuchs. Auch verdiente Mitglieder werden ausgezeichnet. Die Tagbergschützen Gundelsdorf räumen beim Landratspokal ab. Von Gudrun Parente

Es war ein bewegtes Jahr für den Sportschützengau Pöttmes-Neuburg. Die Krönung waren die oberbayerischen Meisterschaften. Nicht nur, weil der Gau mehr als 100 junge Schützen gestellt hatte, sondern auch weil sich viele von ihnen beeindruckend geschlagen hatten. Gleich 30 qualifizierten sich für die bayerische Meisterschaft, zehn sogar für die deutschen Titelkämpfe. Auf dem Gauehrenabend im Rainer Ortsteil Bayerdilling wies Gauschützenmeister Alois Helfer darauf hin, wie viel Zeit es kostet, den Schießsport voranzubringen.

Stolz ist der Gau aktuell nicht nur auf seine Spitzenschützen. Stolz ist er auch auf seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Bei den oberbayerischen Meisterschaften überzeugten selbst die Jüngsten mit dem Lichtgewehr. Bei den derzeit höchsten Wettkämpfen auf Bezirksebene wurde Paul Dominik Kiowski Meister in seiner Klasse. Auf den zweiten Platz kam Nico Riepold. Die jungen Frauen wiederum zeigten durch die Ränge zwei (Christine Engel) und drei (Astrid Appel), dass sie sich nicht hinter den Männern verstecken müssen.

ANZEIGE

Besonders eindrucksvolle Auftritte hatte Bogen-Ausnahmetalent Johannes Maier. Er wurde nicht nur oberbayerischer Meister in der Disziplin Bogen Halle, sondern belegte auch bei der deutschen Meisterschaft den vierten Platz. Dort war er in der Disziplin Bogen FITA angetreten. Bei Dankes- und Lobesreden beließ es Helfer aber nicht. Insgesamt 34 Ehrungen nahm er vor. Einem wurde dabei eine besondere Anerkennung zuteil: Helmut Müllers. Müllers hat mehr als fünf Jahrzehnte lang Ehrenämter übernommen. Allein zwölf Jahre war er als Wettkampfleiter für Rundenwettkämpfe zuständig. Weitere 21 Jahre engagierte er sich als Gausportleiter. Dafür erhielt er nun den Sebastianiorden in Gold mit Kranz.

Michael Zech (Alpenrose Grimolzhausen) bekam den Sebastianiorden in Silber. Freuen konnten sich auch die Tagbergschützen aus Gundelsdorf. Sie gewannen in der Besetzung Marina Schmid, Wolfgang Otto, Alexander Kröpfl, Jessica Preckel und Michaela Maier den Landratspokal sowohl in der Luftgewehr- als auch in der Luftpistolenwertung.