2017-06-21 00:05:07.0

Kaltschnäuzig

Fußballer Dominik Müller

Auf stolze 29 Tore brachte es Fußballer Dominik Müller in der abgelaufenen Saison. Damit stellte der Stürmer des BC Adelzhausen nicht nur einen vereinsinternen Rekord auf, sondern holte sich auch die Torjägerkanone der Bezirksliga Nord. Laut BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs zeichnet Müller seine Schnelligkeit, sein „brutaler“ Wille und sein Super-Schuss aus, mit dem er die Vorlagen seiner Mitspieler verwertet. In der vergangenen Saison sei Müller noch „kaltschnäuziger“ gewesen und habe nicht viele Chancen für ein Tor gebraucht. Der 26-jährige Adelzhausener, der mittlerweile in Stätzling wohnt, beschreibt seine Erfolgsserie so: „Es ist einfach gelaufen diese Saison.“ Nach dem Weggang von Sebastian Kinzel (17 Tore) dürfte sein Torinstinkt auch in der neuen Saison stark gefragt sein. Müllers Ziel: Die 30-Tore-Marke knacken.