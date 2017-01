2017-01-11 00:02:32.0

Eisstockschießen Kühbacherinnen sind Vizemeister

TSV-Quintett legt in der Frauen-Bundesliga einen starken Endspurt hin und wird am Ende Vizemeister. Nationale Titelkämpfe am 27. und 28. Januar in Ruhpolding

Eisstockschießen: In der Frauen-Bundesliga ging es ganz eng zu