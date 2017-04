2017-03-27 16:09:00.0

Fußball-A-Klasse Mühlhausen feiert Kantersieg

TSV mit wichtigem Dreier gegen Schiltberg im Abstiegskampf. Türkspor Aichach fügt Spitzenreiter Aresing die erste Niederlage zu. Friedberg gewinnt Sportfreunde-Duell gegen Bachern und bleibt an Platz zwei dran. Von Reinhold Rummel

Zum Punktspielauftakt gab es die erste Niederlage für den Tabellenführer in der A-Klasse Aichach. Die Ostler gewannen ihr Derby.

Türkspor Aichach – Aresing 2:1

ANZEIGE

Völlig überraschend ging der Herbstmeister bei seinem Auftritt im Aichacher Stadion leer aus. Die Gastgeber agierten sehr diszipliniert. Zweikampfstark und ballsicher traten die Aichacher auf und sorgten für die Überraschung des Spieltages. Nach knapp einer Stunde erzielte Hüseyin Köprücü per Kopfball die Führung, die Torjäger Arsim Kadirolli ausbaute. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Spielertrainer Florian Flciker per Foulelfmeter der Anschluss.

Tore 1:0 Köprücü (58.), 2:0 Kadirolli (68.), 2:1 Flicker (90.) Zuschauer 80.

SFBachern – SF Friedberg 2:3

Tore 0:1 Metzger (46.), 0:2 Goldstein (43.), 1:2 Bradl (62.), 2:2 Higl (78.), 2:3 Fleischmann (89.) Zuschauer 80.

Mühlhausen – Schiltberg 4:0

Mühlhausens Spielertrainer Michael Geib nahm das Spiel in die Hand. Drei Treffer erzielte der blendend augelegte Coach und hatte massgeblichen Anteil am Erfolg. Schiltberg bemühte sich und konnte sich nur selten in Szene setzen. Der Schlusspunkt gelang Krzysztof Dudek.

Tore 1:0 Geib 12.), 2:0 Geib (52.), 3:0 Geib 84.), 4:0 Dudek (90.), Zuschauer 80.

Ecknach II – TSV Merching 0:1

Trotz einer sehr engagierten Vorstellung musste Ecknach dem Tabellenzweiten den Vortritt lassen. Die Gäste standen in der Defensive sehr kompakt und ließen überhaupt nichts zu. Nach einer Stunde fiel der Treffer des Tages. Torjäger Moritz Willis stand im Strafraum an der richtigen Stelle, als ein Flankenball serviert wurde. Per Kopfstoß segelte der Ball zum 1:0-Siegtreffer vorbei ins Netz.

Tor 0:1 Willis (64.) Zuschauer 50.

TSVWeilach – SG Mauerbach 1:1

Keine erfrischende Partie boten die Akteure den Zuschauern in Weilach. Die Frühjahrsmüdigkeit spürte man in vielen Aktionen. Zwei Strafstöße waren die Wegbereiter der Treffer. Zunächst erzielte Gäste-Spielertrainer Andreas Rappel mit einem Foulelfmeter die Fühurng. Mathias Wollesack glich zum Endstand aus, als Johannes Höß unsanft gebremst worden war.

Tore 0:1 Rappel (24.), 1:1 Wollesack (37.) Zuschauer 70.

Hörzhausen – Laimering 3:1

Schwer tat sich die Heimelf gegen sehr couragiert auftretende Laimeringer. Bereits in der zweiten Minute erzielte Michael Stadlmaier die Führung, die Mathias Rupp mit Flachschuss ausglich. Jürgen Bergknapp brachte Hörzhausen mit einem Lupfer über Gästeschlussmann Schmidberger in Führung. Als Stürmer Stadlmaier im Strafraum gefoult wurde, scheiterte Gästespielertrainer Thomas Nöbel mit einem Elfmeter an Torhüter Jonas Hermann. In der Schlussminute machte Rupp den Sieg perfekt.

Tore 0:1 Stadlmaier (2.), 1:1 Rupp (25.), 2:1 Bergknapp (28.), 3:1 Rupp (90.) Gelb-Rot Strohmayr (SVH, 87.) Stadlmaier (FCL, 68.) Zuschauer 80.

Adelzhausen II – FC Tandern 1:1

Buchstäblich in letzter Sekunde vermasselte Dominik Glas dem BCA die Siegesfeier. Nach einen Querschläger war der Tandener zur Stelle und rettete den Gästen den Punkt. Vier Minuten zuvor hatte Michael Dumbs die Heimelf in Führung gebracht, als Andre Straßer einen Freistoß vor das Gästetor zirkelte. Tandern scheiterte oft am BCA-Schlussmann Michael Fottner. (r.r)

Tore 1:0 Dumbs (86.), 1:1 Glas (90.) Zuschauer 150.