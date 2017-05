2017-05-08 00:05:57.0

Fußball-Bezirksliga I Müller jubelt im Minutentakt

Adelzhausen schießt sieben Tore in 36 Minuten und gewinnt am Ende mit 8:1 gegen das Schlusslicht aus Wemding

Mit einer fulminanten ersten Halbzeit hat der BC Adelzhausen den Tabellenletzten TSV Wemding wahrlich vom Rasen gefegt. Zur Pause stand es bereits 7:0 für den Gastgeber, das Endergebnis lautete 8:1. Dominik Müller trat als fünffacher Torschütze besonders in Erscheinung. Er steht nun bei 28 Saisontoren und hat den vereinsinternen Rekord von Sepp Greppmeir abgelöst (25 Tore aus der Bezirksliga-Saison 1996/97).

Nicht mal 30 Sekunden waren am Römerweg gespielt, da führte der BCA bereits mit 1:0: Spielertrainer Andreas Brysch steckte auf Dominik Müller durch und dieser traf alleine vor dem Gehäuse. Nach fünf Minuten das zweite Tor: Christoph Mahl schoss zunächst den Gegner an, Michael Dumbs kam zum Nachschuss und mit Unterstützung des Torhüters ging der Ball über die Linie. Nur zwei Minuten später das 3:0: Dumbs spielte Sebastian Kinzel in den Raum, dieser legte uneigennützig auf Müller quer, sodass dieser einschieben konnte. „Mit dieser Anfangsphase haben wir dem Gegner natürlich gleich den Zahn gezogen. Aber wir haben in der ersten Halbzeit auch sehr engagiert und aggressiv gespielt, darum war Wemding letztlich auf verlorenem Posten“, stellte Abteilungsleiter Jürgen Dumbs ein dickes Kompliment aus.

Ging nach 19 Minuten ein Lupfer von Kinzel noch aufs Tordach, so vollendete er eine Minute später eine Kombination zum 4:0. Nach 24 Minuten der fünfte Treffer: Wieder bediente Brysch Müller, und der traf erneut. Drei Minuten später schickte Kinzel Müller in den Raum, dieser umkurvte den Torwart: 6:0. TSV-Keeper Sabahudin Cama konnte sich bei einem Schuss von Brysch auszeichnen, doch dann war er machtlos: Diesmal legte Müller quer auf Kinzel, dem das 7:0 gelang. Solch ein Torfeuerwerk hatte man am Römerweg schon lange nicht mehr gesehen. Nach dem Seitenwechsel bediente Brysch Müller, der traf zum 8:0. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Stöttner, Götz, Kistler, Brysch (72. Vennemann), Schulz, Schuch, Dumbs (72. Kügle), Mahl, Kinzel, Müller.

Tore 1:0 Müller (2.), 2:0 Michael Dumbs (6.), 3:0 Müller (7.), 4:0 Kinzel (20.), 5:0 Müller (25.), 6:0 Müller (28.), 7:0 Kinzel (37.), 8:0 Müller (48.), 8:1 Fensterer (63.)

Schiedsrichter Senger (Haunstetten) Zuschauer 150.