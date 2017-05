2017-05-19 19:15:00.0

Wechsel Neuer Trainer für Aichacher Handballer: Szierbeck folgt auf Mesch

Verantwortliche des TSV setzen mit dem 52-Jährigen auf eine interne Lösung für das Bezirksoberliga-Team der Männer. Was der Neue erreichen will. Von Johann Eibl

Die vielleicht wichtigste Entscheidung vor der Handball-Saison 2017/18 ist gefallen. Manfred Szierbeck wird künftig das erste Männerteam des TSV Aichach in der Bezirksoberliga trainieren. Damit wird er zum Nachfolger von Udo Mesch, der vor rund zwei Monaten seinen Abschied in Richtung Niederraunau bekannt gegeben hatte.

Abteilungsleiter Lothar Bahn spricht in einer Pressemitteilung vom Wunschkandidaten. Im Training hatte er zusammen mit seinem Stellvertreter Stefan Walther den neuen Chef den Handballern vorgestellt. Bahn: „Die Mannschaft hat dies sehr positiv aufgenommen und ihren neuen Coach mit Enthusiasmus begrüßt.“ Der 52-jährige Szierbeck ist bereits seit 1980 Mitglied der Handballabteilung des TSV Aichach und war dort gemeinsam mit seiner Frau Stephi als Spieler, Trainer und Schiedsrichter aktiv. Vor diesem Hintergrund freue er sich besonders, endlich die Herrenmannschaft seines Heimatvereins trainieren zu können, was für ihn eine besondere Ehre und Herausforderung bedeute. Gemeinsam mit der Abteilungsleitung hat er sich zum Ziel gesetzt, das junge Herrenteam in den nächsten Jahren in erster Linie mit Kräften aus der eigenen Jugend weiter zu vervollständigen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei will er das schnelle und attraktive Spiel forcieren und ein besonderes Augenmerk auf die Deckungsarbeit und die Auswärtsspiele legen. Diese beiden Punkte hat er als größte aktuelle Schwachstellen erkannt.

ANZEIGE

Szierbeck arbeitet als Drucker im Schichtdienst. Er hat beim TSV von 1980 bis 2015 aktiv gespielt, zuletzt in der 2. Herrenmannschaft und bei den Jungsenioren. Seit 2007 besitzt er die Übungsleiter-B-Lizenz, zuvor schon einige Jahre die C-Lizenz. In Aichach hat er lange Jahre die erste Damenmannschaft erfolgreich trainiert und sie in der Saison 2001/2002 zur schwäbischen Meisterschaft in der Bezirksoberliga geführt, was den Aufstieg in die Landesliga bedeutete. Dort schaffte man in der Saison 2003/2004 die Vizemeisterschaft. Anschließend wechselte er zum TSV Haunstetten, wo er 2004/2005 mit dem Damenteam die bayerische Meisterschaft in der Bayernliga gewinnen und in die Regionalliga einziehen konnte. Dort schaffte es sein Team in der Saison 2005/2006, die Play-offs zu erreichen. Nach zwei Jahren in Haun-stetten kehrte er zu seinem Heimatverein zurück, um die TSV-Damen in der Saison 2007/2008 erneut zur schwäbischen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga zu leiten. Zuletzt war Szierbeck viereinhalb Jahre Trainer der Damen des TSV Wertingen, mit denen er in der Saison 2015/2016 ebenfalls in der Bezirksoberliga erfolgreich war und als schwäbischer Meister in die Landesliga aufsteigen konnte.

Somit setzen die Handballer des TSV Aichach auf der Position des Trainers für die Männer also mal wieder auf eine interne Lösung. Andererseits hat sich Manfred Szierbeck auch bei Tätigkeiten für andere Klubs profilieren können.