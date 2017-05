2017-05-16 00:05:32.0

Schießen Nicht nur mit dem Bogen trifft Gottfried Schmid ins Schwarze

Gundelsdorfer wird in Thierhaupten Gaumeister. Bei den Meisterschaften in Hochbrück überzeugen die Tagbergschützinnen

Nicht nur als sportlicher Leiter der Tagbergschützen Gundelsdorf läuft es für Gottfried Schmid in diesem Jahr rund. Nachdem das Luftgewehrteam die Meisterschaft in der Oberbayernliga West holte, gewann Schmid jetzt die Gaumeisterschaft im Bogenschießen in Thierhaupten.

In seiner Lieblingsdisziplin trat der Altmeister an. 50 Meter war die Zielscheibe dabei entfernt. 19 Starter gingen in den verschiedenen Altersklassen an die Startlinie. In seiner Klasse sicherte er sich überlegen den Titel. Zudem ging Schmid bei den Bezirksmeisterschaften der Auflageschützen in der Klasse Senioren A in München-Hochbrück an den Start. Als amtierender Gaumeister des Schützengaues Neuburg-Pöttmes hatte er sich qualifiziert. Mit 314,3 Ringen kam er auf einen guten siebten Platz. Dabei schrammte er um einen Ring am Bronzeplatz vorbei. Mit dabei war auch sein Kontrahent von den Vereinigten Kühbacher Schützen, Hans-Peter Hoch. Dieser schoss 315 Ringe und kam auf den vierten Platz. Auch in der Disziplin Kleinkaliber Gewehr zeigte Gottfried Schmid eine starke Leistung und qualifizierte sich für die bayerische Meisterschaft. Die Gundelsdorfer Frauen gingen bei der oberbayerischen Meisterschaft in Hochbrück an den Start. Jessica Preckel schoss wieder 393 Ringe, Michaela Meier kam auf 386 Ringe.

Zusammen mit Sibylle Gerstner (Bergheim/Donau), die 388 Ringe erzielte, kamen die beiden Tagbergschützinnen mit insgesamt 1167 Ringen hinter den königlich privilegierten Schützinnen der HSG München auf den zweiten Platz. In die zweite Damenmannschaft kam Marina Schmid, die 382 Ringe erzielte und zusammen mit Isabel Gerstner und Ulrike Schmid 1141 Ringe erreichte – es war der elfte Platz. Mit ihren Leistungen lösten die drei Gundelsdorferinnen das Ticket für die Bayerische. (möd-)