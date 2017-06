2017-06-16 00:02:58.0

Fußball I Obergriesbach veranstaltet Elfer-Turnier

Jeder Treffer bringt am 1. Juli Geld für einen guten Zweck

Feuerfrei bei der „Nacht der Elfer“ beim SV Obergriesbach. Am Donnerstag, 1. Juli, veranstaltet der SVO sein drittes Elfmeterturnier. Anpfiff für die Schützen vom Punkt ist um 17.30 Uhr auf der Sportanlage in Obergriesbach. Wie in den vergangenen Jahren wird für jeden verwandelten Elfmeter ein Euro an lokale Kinderprojekte gespendet. In der Vergangenheit kamen insgesamt fast 3000 Euro zusammen. Auf die Sieger des Elfmeterturniers sowie das kreativste Team (Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht) wartet eine besondere Überraschung. Organisator Thomas Kugler: „Das Interesse ist riesengroß. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 18 Startplätze vergeben.“ Unter den Teams sind sowohl lokale Legendenteams als auch Mannschaften aus dem Augsburger Raum. Für Zuschauer ist ein Rahmenprogramm vorbereitet. (AN)