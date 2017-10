2017-10-24 02:57:00.0

Schießen-Oberbayernliga Perfekt gezielt

Gundelsdorfer Tagbergschützen stellen neuen Rekord auf und sind nun Tabellenführer. Alpenrose Rehling feiert seine ersten beiden Erfolge.

Einen perfekten Schießtag erwischten die hiesigen Teams in der Oberbayernliga-West der Luftgewehrschützen. Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf setzten sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze. Aufsteiger Alpenrose Rehling feierte auch zwei Erfolge.

TagbergGundelsdorf Beim Wettkampf in Alberzell gab es zwei souveräne Erfolge. 5:0 gegen Pentenried und 4:1 gegen Prem. Die einzige Niederlage kassierte Viktoria Ammler im Stechen gegen Thomas Ott. Ammler traf dabei nur eine 8,7, der Allgäuer Ott eine 10,7. Mit 17:3 Einzelpunkten und einem Mannschaftsdurchschnitt von 1915 Ringe sind die Gundelsdorfer heuer so stark wie noch nie. Nach Mannschaftspunkten stehen sie mit 8:0 unangefochten. Und im Kampf gegen Prem setzten die Gundelsdorfer nochmals einen drauf. Mit unglaublichen 1922 Ringen schossen sie in der Oberbayernliga einen neuen Rekord.

Schon der erste Wettkampf gegen Pentenried wurde zu einer ganz klaren Angelegenheit. An eins gab es das erwartet heiße Duell zwischen der ehemaligen Bundesligaschützin Bettina Pfeffermann und Jessica Preckel. Am Schluss konnten beide 389 vorweisen, das Stechen musste entscheiden. Im ersten Schuss schossen beide eine Neun, im zweiten Pfeffermann wieder eine Neun, Preckel aber eine glatte Zehn. Knappe Angelegenheiten wurden die Kämpfe an zwei und drei zwischen Angela Plöscher und Viktoria Ammler sowie Andreas Zinsmeister und Andreas Sauer. Ammler konnte ihren Wettkampf mit 386:384 gewinnen und Sauer siegte mit zwei 376:374. Im Wettkampf gegen Prem zeigten Andreas Sauer an drei, Michaela Meier an vier und Marina Schmid an fünf eine ganz starke Vorstellung. An Position eins gab sich Jessica Preckel keine Blöße gegen Kerstin Fahl, sie beendete den Wettkampf mit 393:388. Mit dieser Leistung sind die Gundelsdorfer erneut ein ganz heißer Anwärter auf den Titel. (möd-)

AlpenroseRehling Riesenjubel beim Neuling. Unerwartet holte Rehling in Olching zwei Siege und egalisierte damit die beiden Niederlagen vom Auftaktschießen. Der zweite Sieg kam allerdings erst mit dem letzten Schuss im Stechen, als Pia Schapfl nervenstark blieb und mit einem Zehner den 3:2-Sieg für Rehling sicherte. Zuvor gab es gegen Hubertus Pobenhausen ebenfalls einen 3:2-Sieg. Am Ende hatten beide Teams genau 1897 Ringe. Im Duell der beiden Ranglistenersten standen sich Claudia Tyroller und Pia Schapfl gegenüber und die Olchingerin behauptete sich mit 389:381 Ringen. Johannes Schapfl ließ Leah Rebecca Grimm keine Chance. Auch Carolin Limmer zeigte sich wieder nervenstark, sie hatte es mit Marius Klöckers zu tun und siegte. Auch Angela Schlögl zeigte sich gewohnt ruhig und sie hatte nun auch die Vorentscheidung in der Hand. Am Ende war sie drei Ringe besser als Rainer Limmer. Im zweiten Kampf steigerte sich Martin Schapfl, verlor aber dennoch. Angela Schlögl schaffte gegen Melanie Zwetschke den Ausgleich. Sabine Demmel war anschließend gegen Carolin Limmer überlegen (384:377). Spannend war es zwischen Elisabeth Kleber und Johannes Schapfl. Dieser kam zwar an sein Spitzenergebnis vom ersten Kampf nicht mehr heran, doch mit zwei Ringen reichte es zum knappen Sieg. Den Sieg holte Pia Schapfl im Stechen. Die Erfolge waren für die Rehlinger enorm wichtig. Das weiß auch der Sportliche Leiter Martin Schapfl. „Denn gegen die Spitzenmannschaften werden wir wohl nicht mehr viele Punkte holen. Die sind einfach zu stark und ausgeglichen.“ (at)