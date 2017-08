2017-08-16 00:04:46.0

Pipinsrieds erster Sieg

Fußball-Regionalliga: 1:0 in Unterföhring

Der FC Pipinsried hat das Kellerduell der Regionalliga Bayern gegen Mitaufsteiger FC Unterföhring mit 1:0 für sich entschieden. Bereits nach knapp einer Viertelstunde hatte der Gast in Person von Arbnor Segashi die Möglichkeit zur Führung, ein heimischer FC-Verteidiger verhinderte in letzter Sekunde Schlimmeres (14.). In der Folge egalisierten sich beide Teams weitestgehend. Der Gast machte nach der Pause gleich da weiter, wo er aufgehört hatte. Nach einer Eckballverlängerung in Richtung kurzer Pfosten stand Denny Herzig goldrichtig und markierte per Kopf das 1:0 für seine Farben (59.). Für die Heimelf schien das Gegentor ein Weckruf zu sein, sie spielten fortan mit mehr Druck nach vorne. Atilla Arkadas’ abgefälschter Schuss hätte fast seinen Weg ins Tor gefunden, doch Schlussmann Thomas Reichl-mayr reagierte glänzend und wehrte ab (69.). Der FC Pipinsried fährt somit den ersten Dreier der Saison ein – das Sportgerichtsurteil vom Spielabbruch gegen Greuther Fürth II steht ja noch aus (wir berichteten). Unterföhring wartet weiter auf den ersten Sieg. (fupa)

Tor 0:1 Denny Herzig (59.) Zuschauer 370 (in Heimstetten)