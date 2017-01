2017-01-16 00:03:35.0

Schießen Schützen-Nachwuchs zeigt sich treffsicher

Beim Gaujugendtag des Schützengaus Aichach blickt Jugendleiter Paul Schapfl auf die Erfolge der Jungschützen zurück. Der Bezirksleiter wirbt bei Betreuern für Lichtgewehre

Beim Gaujugendtag des Gaus Aichach in Oberbernbach (Stadt Aichach) ging es um die Leistungen und Aktivitäten der Nachwuchsschützen. Schützenmeister Franz Achter lobte die guten Ergebnisse der Jungschützen. Bezirksjugendleiter Klaus Waldherr appellierte an die Jugendbetreuer, zur Nachwuchsförderung ein Lichtgewehr anzubieten. Erster Gaujugendleiter Paul Schapfl ließ das Jahr Revue passieren. Beim Bezirksjugendtag in Thaining (Gau Landsberg) belegte Gaujugendkönig Bernhard Schwaiger (Wildmoosschützen Mauerbach) mit einem 163,3-Teiler den elften Platz. Beim Schülervergleich mit dem Gau Pöttmes/Neuburg und Schrobenhausen belegte Aichach Platz drei mit 1089 Ringen. Paula Schapfl (Gemütlichkeit Todtenweis) war mit 169 Ringen Bestschützin.

Bei der Bezirksjugendrunde Luftgewehr erreichten die Aichacher ein Gesamtergebnis von 3917 Ringen. Ein Spitzenergebnis von 191 Ringen erzielte Lilian Steidle (Kgl. Priv. FSG Aichach) in der Schülerklasse. Beim Heimkampf in Aichach um den Gustav-Dahm-Pokal gewannen die Luftpistolenschützen gegen Ebersberg mit 2841:2781 Ringen. Beim Endkampf in Altötting belegte der Nachwuchs mit 1470 den sechsten Platz. Beim Gauschießen wurde Carolina Müller (Adlerhorst Sulzbach) mit einem 5,3-Teiler Gaujugendkönigin. Das Finale gewann Carolin Limmer (Alpenrose Rehling) mit 200,3 Ringen. Im Finale der Erwachsenen belegten die Junioren A Anna Lena Ott (Immergrün Schiltberg) den vierten Platz und Simon Neukäufer (Adlerhorst Sulzbach) den sechsten Platz. Bei der Schülerrunde belegte Lea Treffler (Freischütz Allenberg) Platz eins. In der Mannschaftswertung siegte Allenberg mit 16:0 Punkten. Beim Jugendcup gewann Yannik Wesche (Vereinigte SG Oberbernbach) in der Schülerklasse mit 71,8 Punkten. In der Jugendklasse siegte Julia Huth (Jagdlust Gallenbach) mit 61,1 Punkten. In der Klasse Junioren B war Carolin Limmer (Alpenrose Rehling) mit 31,1 Punkte nicht zu schlagen. Bei den Junioren A siegte Simon Neukäufer (Adlerhorst Sulzbach) mit 29,9 Punkten.

Beim Landkreisfinale in Bayerdilling kamen vier Schützinnen des Gaues Aichach ins Finale. Es siegte Elisabeth Nefzger (Adlerhorst Sulzbach) mit 202,7 Ringen. Bei der Gaumeisterschaft war die Teilnehmerzahl rückläufig. Erstmalig traten wieder zwei Teilnehmer im Dreistellungskampf an. (wak)