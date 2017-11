2017-11-24 10:38:00.0

Abstimmung Serhat Örnek zieht im Endspurt vorbei

Fußballer gewinnt die Wahl zum AN-Sportler des Monats Oktober vor Speedwayfahrer Erik Bachhuber und Pistolenschützen Sebastian Hammer. Von Dominik Schwemmer

Im Endspurt ist Serhat Örnek doch noch an seinen Kontrahenten bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats Oktober vorbei gezogen. Der BezirksligaFußballer des VfL Ecknach setzte sich knapp gegen Speedwayfahrer Erik Bachhuber und Pistolenschützen Sebastian Hammer (Grüne Eiche Schönbach) durch.

Beim Zwischenstand Anfang der Woche lag der 22-Jährige noch auf Platz zwei. Am Ende holte der Groß- und Außenhandelskaufmann, der in dieser Saison schon 14 Tore für den VfL Ecknach schoss, 39 Prozent der Gesamtstimmen. Dieses Ergebnis errechnet sich aus der gleichberechtigen Gewichtung der drei einzelnen Abstimmungskanäle: Internet, Telefon und SMS. Zweiter wurde Speedwayfahrer Erik Bachhuber (36 Prozent), der den Deutschen Meistertitel im Speedwayfahren seiner Altersklasse holte, vor Pistolenschütze Sebastian Hammer (25 Prozent), der sich im Oktober den Gaumeistertitel holte.

Vor allem in der Onlinewertung setzte sich Örnek durch. Mit 55 Prozent der Votings lag er kurz vor Bachhuber (42 Prozent) und klar vor Hammer (3 Prozent). Im Internet stimmten insgesamt knapp 3000 Menschen ab. Örnek hatte mit seiner Mannschaft bei Bekannten und Freunden Werbung gemacht. Auch bei der Telefonabstimmung lag der Bezirksligaspieler vorn. 42 Prozent der Stimmen gingen an ihn. Bachhuber kam auf 36 Prozent und Hammer auf 22 Prozent. Anders sah es bei der Abstimmung per SMS aus. Dort lag Hammer mit 51 Prozent vor Bachhuber (29 Prozent) und Örnek (20 Prozent). „Ich freue mich sehr“, sagte der Offensivspieler des VfL Ecknach, nachdem er von seiner Wahl erfuhr.

Durch seinen Sieg ist Serhat Örnek neben Eisstockschützin Jessica Gamböck (Januar), Tischtennisspieler Lucas Held (Februar), Handballerin Ramona Bscheider (März), Tischtennisspielerin Clara Birzl (April), Kartfahrer Adrian Limmer (Mai), Dressurreiterin Kim Cronauer (Juni), Leichtathletin Kathrin Wörmann (Juli) und Segelflieger Stefan Langer (August/September) für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert.