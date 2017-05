2017-06-01 00:03:44.0

Jugendfußball Spitzenreiter zieht einsam seine Kreise

Die U17 der SG Hollenbach/Petersdorf ist erneut nicht zu stoppen

Die U19 der SG Obergriesbach/Griesbeckerzell setzt sich an die Spitze. Die Hollenbacher U17 zieht einsam ihre Kreise.

BC Aichach

Der BCA siegte bei der SG Inchenhofen/Oberbernbach II mit 7:0. Zur Halbzeit führte der BCA schon mit 3:0.

Tore Lorenz Hohn (3), Julian Braunmüller (2), Tim Grund, Burak Külahi

VfL Ecknach

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die U19. Bei der SG Affing holte der VfL einen klaren 7:1-Erfolg. Die VfL-Truppe überzeugte mit gutem Kombinationsfußball, verlegten sich im Laufe des Spieles aber zu sehr auf das Kurzpassspiel. Die Gastgeber hatten lediglich ein paar Konter und der Sieg war auch in der Höhe verdient. Die VfL-Treffer erzielten Thomas Egen (4), Roman Huber (2) und Philipp Elbl. Im Spitzenspiel mussten sich die Ecknacher als Tabellenführer dem ärgsten Verfolger, der SG Obergriesbach, mit 1:0 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit bestimmte Ecknach das Spiel und hätte aufgrund der guten Tormöglichkeiten zur Pause schon in Führung gehen müssen. In Hälfte zwei kippte dann das Spiel und Obergriesbach gelang kurz nach dem Wechsel die Führung. Der VfL wirkte danach unsortiert und ideenlos und konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Mit dem Sieg übernahm Obergriesbach nun die Tabellenführung.

Zu zwei Remis kam die U17. Während man beim 2:2 gegen den Meisterschaftsanwärter alles aus sich herausholte, war davon beim 1:1 gegen Absteiger Göggingen nichts mehr zu sehen. Gegen Mering lag die Truppe von Trainer Peter Elbl durch die Tore von Viera und Wagner bereits 2:0 in Front, ehe die Gäste noch zum verdienten Ausgleich kamen. In Göggingen bot der VfL-Nachwuchs eine desolate Leistung und kam in aller letzter Sekunde durch Christian Wagner zum glücklichen Ausgleich. (ebe)

D-Jugend VfL – FC Pipinsried 15:0

Tore Luis Bleis (3), Justus Reichelt, Luis Fritsche, Adriano Urrichio, Tim Englhard (alle 2). Alexander Zeiser, Robin Winhard, Florian Huber, Luca Westermair

SG Hollenbach/Petersdorf

Souverän liegt die U17 in der Kreisklasse Augsburg 2 an der Spitze. Beim SV Hammerschmiede gab es einen klaren 6:1-Sieg. Im Augsburger Nordosten taten sich die Gäste vor allem im Angriff äußerst schwer, so mussten wieder drei Abwehrspieler als Torschützen in die Bresche springen. Philipp Held, der das 1:0 (27.) und 4:0 (53.) erzielte, Lukas David mit seinen Treffern zum 3:0 und 5:0 (50./70.) oder Benjamin Seitz als Schütze des 2:0 (45.). Für das einzige Stürmertor zeichnete sich Patrick Högg verantwortlich (6:0/72.). (mika)

C-Juniorinnen SG – Zusmarshausen 10:0 Tore Ilva Seitz (4), Isabel Dieterich (3), Madeleine Lindermeier, Johanna Reich, Laura Roth

Obergriesbach/Griesbeckerzell

War es die Verletztenmisere beim SVO/SCG oder die besondere Motivation gegen den Klassenprimus VFL Ecknach. Auf jeden Fall zeigten die Jungs vom SVO/SCG ein Klassespiel. So war der Schlüssel zum Sieg eine geschlossene Mannschaftsleistung mit hoher Laufbereitschaft, taktischer Disziplin und Spielwitz. Eine Drangphase der Gäste zu Beginn der Begegnung wurde schadlos überstanden und man kam immer besser ins Spiel. Felix Asam und Simon Reiner zeigten im Zentrum ihre Qualitäten und nahmen mit Daniel Zakari die wichtigste Position und Schaltzentrale der Gäste beinahe völlig aus dem Spiel. In der 49. Minute markierte Maximilian Elbl das Tor des Tages. Anschließend versuchte der VfL noch einmal auszugleichen, wurde aber nur noch durch Standards gefährlich. (gf)

TSV Pöttmes

Der TSV Pöttmes zog verdient gegen mit einem 8:4-Erfolg beim FC Affing ins Halbfinale des Landkreispokals ein.

Tore Payiman Norze (3), Leon Mitterhuber, Alex Stöckl, Mario Hiesner, Matthias Schaff, Andreas Vogl

B-Jugend Jos.-Bergheim – TSV 0:6

Tore Johannes Hopf, Mersad Fakic (2), Nico Pallmann (3)

C-Jugend FC Ehekirchen – TSV 3:1

Tor Michael Kriegl

D-Jugend TSV – TSV Kühbach 1:0

F1-Jugend FC Affing – TSV 1:5

Tore Fabio Wegner, Silas Brunner (2), Leon Zech, Simon Schaff

F2-Jugend TSV – TSV Rehling 4:6

Tore Gabriel Prummer (2), Philipp Oswald, Maximilian Riedelsberger (prch)