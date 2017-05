2017-05-03 00:03:02.0

Stefan Bradl mit bestem Saisonergebnis

Motorsport: Zahlinger Sechster in den Niederlanden

Motorradrennfahrer Stefan Bradl strahlte über das ganze Gesicht. Der Zahlinger (Gemeinde Obergriesbach) kehrte beim Superbike-Rennen im niederländischen Assen zurück in die Erfolgsspur und feierte mit dem sechsten Platz sein bisher bestes Saisonergebnis.

Der 27-jährige Honda-Pilot war rundum zufrieden: „Ich bin sehr, sehr happy mit diesem sechsten Platz und ich bin auch mit meiner fahrerischen Leistung, die wirklich sehr stark war, mehr als zufrieden.“ Die Grundlage für dieses Ergebnis legte der Zahlinger am Start. Denn eigentlich ging Bradl nur als 16. ins Rennen. Schon nach wenigen Kurven schob er sich aber durch fahrerisches Können auf Rang neun vor. „Es begann mit einem guten Start, ich bin super von der Linie weggekommen, so wie ich in der Anfangsphase überhaupt sehr stark und aggressiv war“, erinnert sich Bradl. Er ging dabei auch ein hohes Risiko, doch der Einsatz zahlte sich schließlich aus. Durch eine fehlerfreie Fahrt kämpfte er sich dann sogar auf Rang acht vor. In den beiden abschließenden Runden schluckte er sogar noch zwei weitere Gegner und fuhr so auf Rang sechs vor. Der 27-jährige Superbike-Neuling gab sich aber dennoch bescheiden. „Dieses Erfolgserlebnis kam zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn eigentlich unerwartet. Außerdem habe ich vom Rennverlauf ein wenig profitiert. Das muss man an dieser Stelle ehrlich eingestehen.“

ANZEIGE

Dadurch durfte der Zahlinger dann im zweiten Rennen von Platz drei starten. An diesem Tag lief es aber nicht so gut und am Ende musste er sich mit Platz zehn begnügen. Nach acht Rennen liegt Bradl in der Gesamtwertung mit 35 Punkten auf Rang zwölf. (sry-)