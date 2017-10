2017-10-26 13:36:00.0

Sportler des Monats Stefan Langer holt sich den Sieg

Segelflieger aus Gachenbach ist Sportler des Monats. Der 24-Jährige setzt sich gegen Fußballerin Carina Mörmann und Schachspieler Christian Glaser durch. Von Sebastian Richly

Einen Start-Ziel-Sieg holte Stefan Langer bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate August und September. Der Segelflieger aus Gachenbach setzte sich gegen Fußballerin Carina Mörmann (SG Sandizell) und Schachspieler Christian Glaser (BC Aichach) durch.

Schon beim Zwischenstand am Dienstag lag der 24-Jährige auf Platz eins, auch im Endspurt war der Segelflieger nicht zu schlagen. Am Ende holte der studierte Maschinenbauer, der bei den Juniorenweltmeisterschaften in Litauen die Bronze-Medaille holte, 49 Prozent der Gesamtstimmen. Zweite wurde Fußballerin Carina Mörmann (39 Prozent), die mit der SG Sandizell den Kreispokal holte und derzeit die Tabelle der Kreisliga Augsburg anführt, vor Schachspieler Christian Glaser (12 Prozent), der den schwäbischen Dähnepokal gewann. Vor allem in der Online-Wertung machte Langer den Sieg klar. Mit 70 Prozent der Votings lag der 24-Jährige deutlich vor Mörmann (21) und Glaser (neun). Auch bei der Abstimmung per SMS hatte Langer die Nase vorn. 59 Prozent der Stimmen gingen an ihn. Mörmann kam auf 37 und Glaser auf fünf Prozent. Ganz anders war die Reihenfolge bei der Telefon-Abstimmung. Hier siegte Carina Mörmann mit 61 Prozent der Anrufe. Zweiter wurde Christian Glaser (21 Prozent), Langer erreichte hier 18 Prozent.

Durch seinen Sieg ist Stefan Langer neben Eisstockschützin Jessica Gamböck (Januar), Tischtennisspieler Lucas Held (Februar), Handballerin Ramona Bscheider (März), Tischtennisspielerin Clara Birzl (April), Kartfahrer Adrian Limmer (Mai), Dressurreiterin Kim Cronauer (Juni) und Leichtathletin Kathrin Wörmann (Juli) für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert.