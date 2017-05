2017-05-29 00:07:02.0

Fußball-A-Klasse Türkspor Aichach kassiert halbes Dutzend

1:6-Niederlage bei den Sportfreunden Bachern. Meister Aresing kommt zu einem mühsamen Sieg bei Absteiger Adelzhausen. Laimering-Rieden macht erst spät alles klar

Der BC Aresing entführte als Meister der A-Klasse Aichach auch beim Absteiger BC Adelzhausen II die Punkte, knapp mit 1:0 siegte die Flicker-Elf. Einen klaren Erfolg fuhr Vize TSV Merching beim 5:0 in Hörzhausen ein.

Laimering-R. – SF Friedberg 2:0

Gemessen an den zahlreichen Torchancen des FC Laimering-Rieden gegen die stark ersatzgeschwächten Sportfreunde aus Friedberg hätte der Sieg der Nöbel-Truppe wesentlich höher ausfallen können. Nöbel selbst verzog in der Anfangsphase zweimal aussichtsreich, ehe Tobias Maurer in der 22. Minute mit einem nicht unhaltbaren Schuss aus 20 Metern das 1:0 gelang. Nur einmal waren die Gäste in der ersten Halbzeit gefährlich, als Alex Demel die Kugel an die Latte setzte (30.). Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte Christoph Haas am Sportfreunde-Keeper Oliver Seger und Nöbel wollte es in der 55. Minute zu genau machen. Bei den selten vorgetragenen Kontern der Gäste waren Demel (70.) und Holzmüller (75.) bei ihren Torschüssen nicht entschlossen genug. Mit dem Schlusspfiff erzielte Michael Stadlmaier das 2:0 für die Hausherren, die im letzten Heimspiel zu einem verdienten Sieg kamen. (fse)

Tore 1:0 Maurer (22.), 2:0 Stadlmaier (90.) Zuschauer 50.

BC Adelzhausen II – BC Aresing 0:1 „Der Sieg der Aresinger geht in Ordnung“, wollte BCA-Berichterstatter Braun trotz der knappen Niederlage nichts beschönigen. Bereits vor dem Wechsel visierten Gästespielertrainer Florian Flicker und Martin Schruff nur das Aluminium an. Nach dem Wechsel hatte BCA-Routinier Franz Ottilinger ebenfalls Pech, als sein Schuss die Querlatte rasierte. Zu überhastet foulte kurz vor dem Ende Benjamin Treffler Gästespieler Schruff. „Das wäre nicht nötig gewesen“, so Braun. Den Strafstoß verwandelte Spielertrainer Flicker sicher zum 1:0-Erfolg für den Meister.

Tor 0:1 Flicker (86.) Zuschauer 70.

TSV Schiltberg – Mauerbach 0:3

Auch gegen den Gast aus Mauerbach konnte die Fischer-Elf am Samstagabend nicht gewinnen. Martin Baur traf nach dem Wechsel zur Führung, die Marco Fürst und Spielertrainer Andreas Rappel auf 3:0 ausbauten.

Tore 0:1 Baur (50.), 0:2 Fürst (55.), 0:3 Rappel (60.) Zuschauer 50.

TSV Mühlhausen – FC Tandern 1:1

Fünf Minuten vor dem Spielende konnte Absteiger TSV Mühlhausen die drohende Niederlage noch abwenden. Den Führungstreffer des FC Tandern von Korbinian Kölbl aus der 35. Minute egalisierte Daniuel Ibancz del Castillo zum 1:1-Endstand.

Tore 0:1 Kölbl (35.), 1:1 Del Castillo (85.) Zuschauer 30.

SV Hörzhausen – TSV Merching 0:5

Keinen Zweifel am Sieg in Hörzhausen ließ der Tabellenzweite aus Merching aufkommen.

Tore 0:1 Andreas Pestel (17.), 0:2 Gentgen (35.), 0:3 Jürgen Pestel (55.), 0:4 Schaile (65.), 0:5 Willis (87.) Zuschauer 40.

TSV Weilach – VfL Ecknach II 5:0

Ohne große Gegenwehr konnte der TSV Weilach bei tropischen Temperaturen die Punkte einfahren. Jeffrey Lang traf zweimal vor dem Wechsel. Nach einer Stunde erhöhte Johannes Höß auf 3:0, ehe Torjäger Roland Appel auf 4:0 stellte. Für den Schlusspunkt in der einseitigen Partie sorgte Andreas Seemüller fünf Minuten vor dem Ende.

Tore 1:0 Lang (20.), 2:0 Lang (35.), 3:0 Höß (55.), 4:0 Appel (60.), 5:0 Seemüller (86.) Zuschauer 50.

SF Bachern – Türkspor Aichach 6:1 Mancher Besucher auf dem Sportplatz in Bachern stellte sich verwundert die Frage: „Warum hat die Mannschaft nicht immer so dynamisch gespielt? Dann wäre mehr drin gewesen.“ Torhüter Michael Klein parierte sogar einen Strafstoß. Die Führung der Gäste durch Ünal aus der fünften Minute drehten die Platzherren schon vor dem Wechsel. Auf Zuspiel von Markus Gold gelang Raphael Gangl der Ausgleich. Tobias Fritsch erzielte per Kopf die Führung und Sebastian Bradl markierte nach einem Eckball das 3:1. Nach dem Wechsel wirbelte die Heimelf weiter. Stefan Lechner traf zum 4:1 und Simon Rohrer gelang per Strafstoß das 5:1. Das halbe Dutzend machte Lechner voll. (r.r)

Tore 0:1 Ünal (5.), 1:1 Gangl (18.), 2:1 Fritsch (30.), 3:1 Bradl (42.), 4:1 Lechner (50.), 5:1 Rohrer (55.), 6:1 Lechner (80.) Zuschauer 40.