2017-08-14 00:05:21.0

Fußball-A-KlasseAichach Türkspor schlägt sich selbst mit Roten Karten

1:4-Heimniederlage gegen Wulfertshausen. Aufsteiger TSV Hollenbach II geht leer aus

Keinen Sieger gab es auf der Willi-Guggenmos-Sportanlage. Die Gäste hatten die bessere Spielanlage und waren vor dem Wechsel gefährlicher. Nach einer halben Stunde gelang Martin Baur der Führungstreffer, als er sich gegen drei Laimeringer durchsetzte. Nach dem Wechsel war das Aufbauspiel der Heimelf erfolgreich. Nach glänzender Vorarbeit von Spielertrainer Thomas Nöbel gelang Christoph Haas der Ausgleich zum leistungsgerechten 1:1. Kurz vor dem Ende sah FCL-Neuzugang Aytac Aydogdu wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Tore 0:1 Baur (28.), 1:1 Haas (59.) – Rot Aydogdu (83.) – Zuschauer 80.

„Wir haben uns heute selbst geschlagen“, so ein enttäuschter Okan Vatansever. Zweimal waren die Türkspor-Fußballer undiszipliniert und kassierten die Rote Karte. Nach dem Führungstreffer des Absteigers durch Tim Halbauer leistete sich Serkan Örnek einen Kopfstoß gegen Felix Wörle und sah dafür Rot. Dennoch gelang der Heimelf durch Arsim Kadirolli kurz vor dem Wechsel der Ausgleich. Als Wulfertshausen durch Sebastian Schmieder erneut in Führung ging, sah Emre Aygün Rot, als er abseits vom Geschehen gegen Maxi Wolf nachtrat. „Da hätten wir dann ruhiger agieren müssen“, so Bastian Schaller, der die Heimelf trotz Unterzahl stark aufkommen sah. „Der Ausgleich lag mehrmals in der Luft“, ärgerte sich der Wulfertshauser Coach. Erst als Maximilian Wolf und Axel Eschenlohr zwei Treffer nachlegten, war die Partie entschieden.

Tore 0:1 Halbauer (27.), 1:1 Kadirolli (44.), 1:2 Schmieder (53.), 1:3 Wolf (81.), 1:4 Eschenlohr (87.)– Rot Örnek (29.), Aygün (58., beide Türkspor) – Gelb-Rot Weihers (84., SVW) – Zuschauer 60.

Für die Angriffsbemühungen belohnte sich die Heimelf am Schluss. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Minuten in Unterzahl, denn Tim Ranneberg sah die Ampelkarte. Thomas Dambor brachte Bachern in Führung. Markus Gold schob den zweiten Treffer nach. Vor dem Seitenwechsel hatten Fritsch, Dambor und Gold gute Chancen versiebt, während die Gäste nur durch einen Freistoß von Alex Geisler gefährlich waren.

Tore 1:0 Dambor (80.), 2:0 Gold (83.), – Gelb-Rot Ranneberg (42., TSV) – Zuschauer 120.

Drei Punkte entführten die Reservisten des VfL aus der Hammerschmiede. Justin Viola erzielte in der zweiten Minute das 1:0. Ecknach glich durch Christian Hoffmann aus. Ein Freistoß von Bernhard Asam verfehlte nach dem Wechsel das Ziel. Besser machte es zwei Minuten vor dem Schlusspfiff Michael Erbe, der den Ecknacher Auswärtssieg herstellte.

Tore 1:0 Viola (2.), 1:1 Hoffmann (33.), 1:2 Erbe (88.) – Zuschauer 40.

„Das war ein hartes Stück Arbeit, bis der Dreier gegen einen kämpferisch starken Aufsteiger unter Dach und Fach war“, berichtete Pressesprecher Fritz Sedl. Nach einem Eckball war die Friedberger Hintermannschaft für einen Moment nicht im Bilde und Jonas Mika traf per Kopf. Nach einem Fehlpass der Gäste kam Alex Demel an den Ball und markierte das 1:1. Mit einem Kraftakt stellte Marco Ender nach Querpass von Metzger das verdiente 2:1 her. (r.r)

Tore 0:1 Mika (15.), 1:1 Demel (35.), 2:1 Marco Ender (80.) – Zuschauer 100.

Tore 0:1 Öttl (2.), 0:2 Dieng (6.), 0:3 Spielberger (39.) – Zuschauer 70.

Tore 1:0 Appel (7.), 2:0 Appel (14.), 3:0 Demmelmair (69.), 4:0 Merkl (76.) – Gelb-Rot Gadletz (81., Weilach) – Zuschauer 100.