2017-01-21 00:02:47.0

U11-Fußballer suchen Landkreiskönig

Futsal: Acht Teams bei der Endrunde der E-Junioren in Aichach

Nach dem die A-bis C-Junioren bereits ihren Landkreismeister im Hallenfußball ausgespielt haben, steht am Sonntag die nächste Entscheidung an. In der Turnhalle der Grundschule Aichach Nord werden die E-Junioren den neuen Futsal-Titelträger ausspielen.

Dazu haben sich der BC Aichach, FC Affing, SV Mering, SV Wulfertshausen (Gruppe A), SG Eurasburg, FC Stätzling, TSV Inchenhofen und der TSV Dasing (Gruppe B) in den Vorrundenturnieren unmittelbar nach dem Jahreswechsel qualifiziert. Die Spieldauer beträgt bei allen Spielen zehn Minuten ohne Seitenwechsel. (r.r)