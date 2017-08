2017-08-16 00:02:48.0

Fußball-Bezirksliga VfL fehlen Sekunden zum Punkt

Kurz vor Schluss macht Gersthofen in Ecknach das goldene Tor Von Hans Eberle

Nur wenige Sekunden trennten den VfL Ecknach vom Jubelschrei über ein Unentschieden, als dem Spitzenreiter aus Gersthofen in der zweiten Minute der Nachspielzeit der 2:1-Siegtreffer gelang. Niklas Kratzer wurde zum Mann des Tages für Gersthofen, denn er sorgte auch schon für den 1:1-Ausgleich in der 77. Minute.

Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen beide Teams in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo. Die Gäste zeigten insgesamt die reifere Spielanlage, doch die Ecknacher überzeugten mit einem schnellen Umschaltspiel. Sie ließen den Gegner kommen und schoben ab der Mittellinie schnell gegen den Ball. Bei Balleroberung ging es dann meist über die Außen rasch nach vorne und dort wurde es immer wieder brenzlig für die TSV-Abwehr. Dieses schnelle Umschaltspiel der Ecknacher lobte nach dem Spiel auch Gersthofens Spielertrainer Eduard Keil, der mit dem VfL-Trainer Mario Schmidt schon gemeinsam für den FC Augsburg aufgelaufen ist. 300 Zuschauer erlebten nach fünf Minuten die erste Chance für die Gäste durch Korenik, der aus sechs Metern knapp vorbei zielte. Nur zwei Minuten später sah sich der Spitzenreiter plötzlich im Rückstand. VfL-Stürmer Serhat Örnek traf aus 20 Metern zwar nur den Pfosten, doch VfL-Kapitän Christoph Jung hämmerte im Nachgang den Ball ins lange Eck. In der Folgezeit noch zwei weitere gute Möglichkeiten für die Hausherren durch Bernecker (16.) und Broo (26.), doch das Glück war hier aufseiten der Gäste. Diese bestimmten zwar in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit das Spielgeschehen, die Ecknacher Führung zur Pause war jedoch nicht unverdient.

Die zweite Halbzeit startete Gersthofen mit einer guten Möglichkeit durch Matthias Buckow, und vier Minuten später hatte Cvetic den Ausgleich auf dem Fuß. Gersthofen wollte geduldig spielen, so Trainer Keil nach dem Spiel, aber mit entscheidend für den Last-Minute-Sieg war wohl die Dezimierung der Gastgeber. In der 72. Minute holte sich Thomas Bernecker unnötig die Gelb-Rote Karte von der gut leitenden Schiedsrichterin Barbara Karmann ab. In Unterzahl retteten die Ecknacher nur eine Minute später auf der Linie, hatten aber im Gegenzug mit einem Lattentreffer von Bashar Broo Pech. In der 77. Minute der verdiente Ausgleich für Gersthofen. Niklas Kratzer war am Fünfer mit dem Kopf, unhaltbar für VfL-Keeper Helfer, zur Stelle.

In der letzten Viertelstunde überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst scheiterte Mark Huckle per Kopf am Ecknacher Pfosten, danach war Gersthofens Keeper Rehm zweimal Sieger gegen Michael Eibel (82.) und Serhat Örnek (84.). Ab der 85. Minute stand das VfL-Team durch Gelb-Rot für Philipp Elbl nur noch mit neun Mann auf dem Feld. Jetzt wurde es gegen die erfahrene Gästeelf doppelt schwer, doch fast hätte der überragend haltende Ecknacher Schlussmann Hannes Helfer seine Mannschaft zum Punktgewinn führen können. Nach mehreren Glanztaten war auch er geschlagen, als Niklas Kratzer zum Siegtreffer der Gäste einköpfte.

VfL Ecknach Helfer, Elbl, Bernecker, Zakari, Eibel, Schmidt, Jung (70. Egen Th.), Broo, Örnek, Glas, Fischer

Tore 1:0 Jung (7.), 1:1 Kratzer (77.), 1:2 Kratzer (90. + 2) Gelb-Rot Bernecker (72.), Elbl (85./beide VfL) Schiedsrichterin BarbaraKarmann(Sandizell) Zuschauer 300