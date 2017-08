2017-08-05 00:02:19.0

Fußball-Bezirksliga I Vorfreude pur in Ecknach

Zum ersten Heimspiel des Aufsteigers kommt am Sonntag mit Meitingen gleich ein Meisterschaftsfavorit in den Stadtteil

Nach dem Auftaktsieg bei Mitaufsteiger FC Horgau herrscht beim VfL Ecknach Fußballbegeisterung und Vorfreude auf das erste Bezirksliga-Heimspiel in der Vereinsgeschichte. Anpfiff der Begegnung mit dem TSV Meitingen ist am Sonntag um 17 Uhr.

Aus dem 20-Mann-Kader der Ecknacher fehlen die beiden Langzeitverletzten Fabian Ettinger und Jonas Arendt. Beide fallen mit Schambeinbeschwerden aus. Nicht dabei ist auch der im Urlaub weilende Elias Sultani. Ansonsten können die beiden Spielertrainer Florian Fischer und Mario Schmidt aus dem Vollen schöpfen. Kandidaten für den Sultani-Ersatz gibt es genug. Mit Thomas Egen und Mario Lasnig stehen zwei hungrige 19-Jährige in den Startlöchern. Aber auch Bashar Broo und Thomas Bernecker holen ihren Trainingsrückstand langsam auf und sind wieder Kandidaten für die ersten Elf. Im Tor des VfL wird wieder Hannes Helfer stehen, der in Horgau seine Hintermannschaft mit starken Reaktionen ein ums andere Mal vor einem Gegentor bewahrte. Die etatmäßige Nummer eins, David Selig, sammelte bei der zweiten Mannschaft nach seinem überstandenen Mittelfußbruch erstmals wieder Spielpraxis.

Abteilungsleiter Johannes Erbe will den Sieg in Horgau auf keinen Fall überbewerten. Schließlich war die Heimelf ein Mitaufsteiger und könne mit dem morgigen Gast nicht verglichen werden: „Um punkten zu können, brauchen wir einen Sahnetag und müssen wacher und körperbetonter auftreten als in Horgau.“ Spielertrainer Fischer moniert vor allem die Defensivarbeit der kompletten Mannschaft und die vielen unnötigen Ballverluste im Aufbauspiel zum Auftakt. Auch in den Zweikämpfen offenbarten die teilweise nervös wirkenden Ecknacher nicht bekannte Schwächen. Für Fischer ist Meitingen der Topfavorit auf Platz eins in der Liga. (AN)