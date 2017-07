2017-07-07 11:24:00.0

Leichtathletik Walter Rentsch holt zwölften deutschen Titel

Aichacher bei den Senioren vorne. In Zittau gewinnt der 63-Jährige Silber und Gold.

Bei strömenden Regen ging es für Läufer Walter Rentsch von der LC Aichach ins 560 Kilometer entfernte Zittau (Sachsen). Bei den deutschen Senioren-Leichtathletikmeisterschaften holte der 63-Jährige in der Klasse M60 Silber und Gold.

Unterlagen abholen, Startkarten abgeben und viele alte Bekannte begrüßen, lautete das Programm – bevor es für Rentsch an die Startlinie ging. Über die 800 Meter taten sich die Teilnehmer durch den starken Wind schwer. Eine Durchgangszeit von 75 Sekunden über die ersten 400 Meter deutete auf eine Spurtentscheidung hin. Andreas Weise, der Jahresschnellste aus Berlin, zog den Spurt an, nur Rentsch konnte ihm folgen. 80 Meter vor dem Ziel versuchte Rentsch an Weise vorbei zu gehen, doch der Berliner konterte und gewann in 2:23,76 Minuten. Rentsch kam rund eine Sekunde später ins Ziel.

Doch Rentsch blieb nur wenig Zeit zum Ausruhen. Beim 1500-Meter-Rennen holt sich der Aichacher dann seinen Platz ganz oben auf dem Podest. 300 Meter vor dem Ziel hängte er Verfolger Dietmar Müller (Pirna) ab und gewann in 5:06,99 Minuten. Für Rentsch war es bereits der zwölfte deutsche Meistertitel. (AN)